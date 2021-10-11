Як зробити кухню затишною та стильною без великих вкладень

Недорогі аксесуари, які зроблять вашу кухню стильною за лічені хвилини.
Як освіжити інтер’єр кухні майже без матеріальних витрат? Ранок у Великому Місті зібрав ідеї, які у цьому допоможуть.
Читай, надихайся та втілюй у життя.
Текстиль
Ніщо не може краще створити атмосферу тепла й домашнього затишку, ніж правильно пібраний текстиль. Цей спосіб допоможе швидко і бюджетно освіжити інтер’єр і створити приємну атмосферу.
При підборі аксесуарів пам’ятай, що вони мають гармоніювати зі стилем меблів та шпалер.
Справжніми дизайн-знахідками можуть стати:
- Штори
- Тканинні скатертини (не «клейонки»!)
- Накидки для стільців
- Рукавички-прихватки
- Серветки на стіл
- Кухонні рушники
Вінілова плівка
Меблі в кухні виглядають старомодно, але на їхню заміну немає ані часу, ані грошей?
Вдалим рішенням для експрес-оновлення може стати самоклейка вінілова плівка.
З її допомогою можна самостійно оновити фасади з мінімальними витратами.
Достатньо почистити поверхню від жиру та бруду, нарізати матеріал на потрібні шматки і приклеїти. Зверху прикатати валиком, щоб під нею не залишилося повітря.Також по темі: Комфорт в усьому: корисні кухонні пристрої, які спростять вам життя Куди шеф-кухар діває протерміновані продукти? Як оформити спальню: модні тренди для ідеально затишного інтер’єру
Звісно ж, перед цією процедурою є сенс порадитися з фахівцями або подивитись кілька відео на YouTube.
Така плівка витримує лише кілька років, але ціна та простота використання роблять цей недолік не таким уже й вагомим.
Чайний або кавовий куточок
Цікавим рішенням буде створення чайної зони, яку можна організувати в будь-якій вільній частині кімнати.
Крім чайника і звичайного набору кухлів, в такому куточку, можна розмістити:
- Оригінальні заварники
- Гарні подарункові чашки
- Мініатюрні скляні баночки з медом
- Дизайнерські ємності для солі, цукру та спецій
- Вазони та статуетки
Ці милі дрібнички стануть яскравим акцентом і створять затишний настрій на кухні.
Стильний посуд
Придбати новий стильний посуд замість морально застарілих тарілок і чашок усіх кольорів і форм – найпростіший спосіб зробити кухню більш органічною.
Важливо, щоб усі предмети були підібрані в одному стилі.
Зверни увагу на сучасні кольорові сервізи зі скла та кераміки.
У тренді зараз – лазурово-блакитний, лососевий, синій, помаранчевий, коричневий, бірюзовий кольори. А також асиметричні форми та візерунки у стилі бохо.
А якщо більше схиляєшся до класики – зверни увагу на білосніжні комплекти.
Це – безпрограшний варіант на всі часи.
Форма для яєшені
Щоб стильним був не лише посуд, але й сама їжа – зверни увагу на форму для яєчні.
Вона здатна перетворити звичайний сніданок на витвір мистецтва, який буде до вподоби і дорослим, і дітям.
Головне, перед покупкою переконайся, що форма виготовлена з якісних нетоксичних матеріалів.
Зелений куточок
Багато зелені в оселі – це потужний тренд 2020 року, який впевнено перейшов і у 2021 році. Цілком доречний він і в кухонній зоні.
Ти можеш облаштувати як цілий багатоярусний зелений куточок, так і просто поставити багато квітів у горшках.
У цьому випадку намагайся, щоб горщики були в одному стилі та кольорі.
Такий декор не лише додасть кімнаті затишку, але й очищуватиме повітря.
Крім того, ти можеш прикрасити кухонний стіл букетом живих або засушених (але не штучних!) квітів.
Все по баночках
Кухня ніколи не стане затишною, поки там не буде порядку.
І нехай лад і краса будуть не лише на столі, але й у кухонних шафках та поличках.
Замість різношерстих пакетів, коробок і банок, придбай собі комплект гарненької тари в єдиному стилі. У них ти зможеш зберігати крупи, цукор та інші припаси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди в дизайні кухні.
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