Як зробити кухню затишною та стильною без великих вкладень

Як освіжити інтер’єр кухні майже без матеріальних витрат? Ранок у Великому Місті зібрав ідеї, які у цьому допоможуть.

Ніщо не може краще створити атмосферу тепла й домашнього затишку, ніж правильно пібраний текстиль. Цей спосіб допоможе швидко і бюджетно освіжити інтер’єр і створити приємну атмосферу.

При підборі аксесуарів пам’ятай, що вони мають гармоніювати зі стилем меблів та шпалер.

Справжніми дизайн-знахідками можуть стати:

Меблі в кухні виглядають старомодно, але на їхню заміну немає ані часу, ані грошей?

Вдалим рішенням для експрес-оновлення може стати самоклейка вінілова плівка.

З її допомогою можна самостійно оновити фасади з мінімальними витратами.

Достатньо почистити поверхню від жиру та бруду, нарізати матеріал на потрібні шматки і приклеїти. Зверху прикатати валиком, щоб під нею не залишилося повітря.

Звісно ж, перед цією процедурою є сенс порадитися з фахівцями або подивитись кілька відео на YouTube.

Така плівка витримує лише кілька років, але ціна та простота використання роблять цей недолік не таким уже й вагомим.

Цікавим рішенням буде створення чайної зони, яку можна організувати в будь-якій вільній частині кімнати.

Крім чайника і звичайного набору кухлів, в такому куточку, можна розмістити:

Ці милі дрібнички стануть яскравим акцентом і створять затишний настрій на кухні.

Придбати новий стильний посуд замість морально застарілих тарілок і чашок усіх кольорів і форм – найпростіший спосіб зробити кухню більш органічною.

Важливо, щоб усі предмети були підібрані в одному стилі.

Зверни увагу на сучасні кольорові сервізи зі скла та кераміки.

У тренді зараз – лазурово-блакитний, лососевий, синій, помаранчевий, коричневий, бірюзовий кольори. А також асиметричні форми та візерунки у стилі бохо.

А якщо більше схиляєшся до класики – зверни увагу на білосніжні комплекти.

Це – безпрограшний варіант на всі часи.

Щоб стильним був не лише посуд, але й сама їжа – зверни увагу на форму для яєчні.

Вона здатна перетворити звичайний сніданок на витвір мистецтва, який буде до вподоби і дорослим, і дітям.

Головне, перед покупкою переконайся, що форма виготовлена з якісних нетоксичних матеріалів.

Багато зелені в оселі – це потужний тренд 2020 року, який впевнено перейшов і у 2021 році. Цілком доречний він і в кухонній зоні.

Ти можеш облаштувати як цілий багатоярусний зелений куточок, так і просто поставити багато квітів у горшках.

У цьому випадку намагайся, щоб горщики були в одному стилі та кольорі.

Такий декор не лише додасть кімнаті затишку, але й очищуватиме повітря.

Крім того, ти можеш прикрасити кухонний стіл букетом живих або засушених (але не штучних!) квітів.

Кухня ніколи не стане затишною, поки там не буде порядку.

І нехай лад і краса будуть не лише на столі, але й у кухонних шафках та поличках.

Замість різношерстих пакетів, коробок і банок, придбай собі комплект гарненької тари в єдиному стилі. У них ти зможеш зберігати крупи, цукор та інші припаси.

Фото: Pexels

