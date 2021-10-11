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ICTV Ранок 11.10.2021 12:30
11.10.2021 12:30
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Як зробити кухню затишною та стильною без великих вкладень

Як зробити кухню затишною та стильною без великих вкладень

Недорогі аксесуари, які зроблять вашу кухню стильною за лічені хвилини.

Як освіжити інтер’єр кухні майже без матеріальних витрат? Ранок у Великому Місті зібрав ідеї, які у цьому допоможуть.

Читай, надихайся та втілюй у життя.

Текстиль

Ніщо не може краще створити атмосферу тепла й домашнього затишку, ніж правильно пібраний текстиль. Цей спосіб допоможе швидко і бюджетно освіжити інтер’єр і створити приємну атмосферу.

При підборі аксесуарів пам’ятай, що вони мають гармоніювати зі стилем меблів та шпалер.

Справжніми дизайн-знахідками можуть стати:

  • Штори
  • Тканинні скатертини (не «клейонки»!)
  • Накидки для стільців
  • Рукавички-прихватки
  • Серветки на стіл
  • Кухонні рушники

 

Вінілова плівка

Меблі в кухні виглядають старомодно, але на їхню заміну немає ані часу, ані грошей?

Вдалим рішенням для експрес-оновлення може стати самоклейка вінілова плівка.

З її допомогою можна самостійно оновити фасади з мінімальними витратами.

Достатньо почистити поверхню від жиру та бруду, нарізати матеріал на потрібні шматки і приклеїти. Зверху прикатати валиком, щоб під нею не залишилося повітря.

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Звісно ж, перед цією процедурою є сенс порадитися з фахівцями або подивитись кілька відео на YouTube.

Така плівка витримує лише кілька років, але ціна та простота використання роблять цей недолік не таким уже й вагомим.

Чайний або кавовий куточок

Цікавим рішенням буде створення чайної зони, яку можна організувати в будь-якій вільній частині кімнати.

Крім чайника і звичайного набору кухлів, в такому куточку, можна розмістити:

  • Оригінальні заварники
  • Гарні подарункові чашки
  • Мініатюрні скляні баночки з медом
  • Дизайнерські ємності для солі, цукру та спецій
  • Вазони та статуетки

Ці милі дрібнички стануть яскравим акцентом і створять затишний настрій на кухні.

Стильний посуд

Придбати новий стильний посуд замість морально застарілих тарілок і чашок усіх кольорів і форм – найпростіший спосіб зробити кухню більш органічною.

Важливо, щоб усі предмети були підібрані в одному стилі.

Зверни увагу на сучасні кольорові сервізи зі скла та кераміки.

У тренді зараз – лазурово-блакитний, лососевий, синій, помаранчевий, коричневий, бірюзовий кольори. А також асиметричні форми та візерунки у стилі бохо.

А якщо більше схиляєшся до класики – зверни увагу на білосніжні комплекти.

Це – безпрограшний варіант на всі часи.

Форма для яєшені

Щоб стильним був не лише посуд, але й сама їжа – зверни увагу на форму для яєчні.

Вона здатна перетворити звичайний сніданок на витвір мистецтва, який буде до вподоби і дорослим, і дітям.

Головне, перед покупкою переконайся, що форма виготовлена з якісних нетоксичних матеріалів.

Зелений куточок

Багато зелені в оселі – це потужний тренд 2020 року, який впевнено перейшов і у 2021 році. Цілком доречний він і в кухонній зоні.

Ти можеш облаштувати як цілий багатоярусний зелений куточок, так і просто поставити багато квітів у горшках.

У цьому випадку намагайся, щоб горщики були в одному стилі та кольорі.

Такий декор не лише додасть кімнаті затишку, але й очищуватиме повітря.

Крім того, ти можеш прикрасити кухонний стіл букетом живих або засушених (але не штучних!) квітів.

Все по баночках

Кухня ніколи не стане затишною, поки там не буде порядку.

І нехай лад і краса будуть не лише на столі, але й у кухонних шафках та поличках.

Замість різношерстих пакетів, коробок і банок, придбай собі комплект гарненької тари в єдиному стилі. У них ти зможеш зберігати крупи, цукор та інші припаси.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди в дизайні кухні.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: інтер'єр, модні тренди
11.10.2021 12:30



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