Максимум комфорту. Головні тренди в інтер’єрі вітальні

Яким має бути інтер’єр вітальні у 2021-2022 роках? Дизайнери упевнені: раціональним, максимально комфортним та радувати око незвичайними деталями.
А меблі, декор та кольорове оформлення мають пов’язувати воєдино всі елементи дизайну.
Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тренди інтер’єру вітальні – і готовий про все розповісти вам.
Інтер’єр вітальні: модні тренди
Колор-блокінг
Колор-блокінг – уже не нове явище у світі моди та дизайну. Втім, втрачати актуальність цей прийом явно не збирається.
Його суть – у поєднанні кольорових плям в інтер’єрі.
Як це зробити на практиці?
Вибери кілька великих кольорових акцентів (це може бути диван, шафа, або інші меблі) та доповни їх аксесуарами у цьому ж або контрастному кольорі.
Базовий тон у кімнаті при цьому має бути нейтральним.
Меблі на тонких ніжках
Справжній тренд – мінімалістичні меблі з тонкими ніжками геометричної форми. Це можуть бути столи, стільці, тумбочки під телевізор, дивани, світильники та навіть шафи.
Цей тренд поєднує в собі простоту та витонченість – і легко може стати родзинкою інтер’єру вітальні.
Втім, зауваж: такі меблі не прийнято накривати чохлами, накидками та скатертинами. Таке поєднання здатне зіпсувати навіть найкращу дизайнерську задумку.
Дзеркало Ultrafragola
Слово «Ultrafragola» з італійської мови перекладається як «Ультраполуничка». Цю незвичайну модель дзеркала вигадав дизайнер Етторе Соттасс ще у 1970 році. І сьогодні воно знову на піку моди.
Це дзеркало вмить стало знаменитим – і не лише через використання революційних на той час матеріалів та вибір незвичайної форми, але й завдяки рожевій неоновій підсвітці.Також по темі: Як оформити спальню: модні тренди для ідеально затишного інтер’єру Постільна білизна 2021: тренди домашнього текстилю, які зроблять спальню стильною Як оформити ванну кімнату: модні тренди 2021
Випустили таких дзеркал дуже мало, тому оригінал сьогодні можна купити лише на аукціонах – дуже дорого.
Але сучасні копії легендарного «полуничного» дзеркала не так уже й складно знайти у продажу.
Ultrafragola здатна вдало вписатися в різні інтер’єрі стилі та навіть стати головним акцентом твоєї вітальні.
Мармур і дерево
Оздоблення поверхонь природними матеріалами – один із головних інтер’єрних трендів у 2021 році. І лідерами тут, без сумніву, є мармур та дерево.
За їх допомогою можна виділити стіну біла дивана, місце біля телевізора або зелену зону.
Такі матеріали ефектно виглядають та вписуються навіть до мінімалістичних інтер’єрів вітальні.
Якщо ж використання натуральних матеріалів ви вважаєте занадто дорогим задоволенням, можна успішно замінити їх МДФ-панелями чи плиткою з мармуровим принтом.
Рожеві акценти
Це справжній сплеск кольору та позитиву! Один із найпопулярніших дизайнерських акцентів – рожеві акценти у вітальні.
Вони здатні освіжити інтер’єр і додати йому родзинку.
До речі, якщо у кімнаті ще немає яскравих кольорових акцентів – ви можете легко додати їх власноруч, навіть без великих матеріальних вкладень.
Достатньо розставити яскраво-рожеві аксесуари, квіти та повісити нові штори соковитого відтінку.
Монохромний інтер’єр
Якщо експерименти з кольором – не для вас, сміливо обирайте монохромний інтер’єр.
Це класика, яка стильно виглядатиме довгі роки та ніколи не набридне.
А щоб не вийшло занадто суворо – чорний і білий можна розбавити натуральним деревом.
Системи клімат-контролю
Системи, що створюють ідеальний мікроклімат в оселі, дизайнери сьогодні називають справжнім маст-хевом.
Такі пристрої підтримують не лише комфортну температуру та рівень вологості, а ще й очищують повітря.
Для вітальні, де люди зазвичай проводять багато часу, це більш ніж актуально.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренди в інтер’єрі кухні.
Фото: Pexels