Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії

Українська співачка Надя Дорофєєва ділиться із шанувальниками естетичним відео з відпочинку.
Його зірка виклала в свій Інстаграм-блог.
Артистка влаштувала собі канікули і полетіла до Португалії.
Я завжди і всюди намагаюся бачити добре, але іноді батарейка сідає, – прокоментувала Дорофєєва.
Однак цього разу Надя відпочиває з подругами, а не в компанії чоловіка-співака Володимира Дантеса.
На відео знаменитість позує в чорній oversize шкіряній куртці, джинсах та шапці-біні.
Спіачка написала пост, де розповіла, що потрібно зберігати баланс та давати час на відновлення.
На допис миттєво відреагували підписники.
В коментарях вони пишуть і компліменти і слова підтримки.Також по темі: Обіцяю бути одягненою, але це не точно! Дорофєєва розбурхала мережу сміливим фото Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе Доросла дівчинка. Мішель Андраде знялася в еротичній фотосесії
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про звабливі знімки Наді Дорофеєвої
Фото: nadyadorofeeva