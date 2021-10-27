УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 27.10.2021 20:20
27.10.2021 20:20
Поділитися

Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії

Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії

Українська співачка Надя Дорофєєва ділиться із шанувальниками естетичним відео з відпочинку.

Його зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

Артистка влаштувала собі канікули і полетіла до Португалії.

Я завжди і всюди намагаюся бачити добре, але іноді батарейка сідає, – прокоментувала Дорофєєва.

Однак цього разу Надя відпочиває з подругами, а не в компанії чоловіка-співака Володимира Дантеса.

На відео знаменитість позує в чорній oversize шкіряній куртці, джинсах та шапці-біні.

Спіачка написала пост, де розповіла, що потрібно зберігати баланс та давати час на відновлення.

На допис миттєво відреагували підписники.

В коментарях вони пишуть і компліменти і слова підтримки.

Також по темі: Обіцяю бути одягненою, але це не точно! Дорофєєва розбурхала мережу сміливим фото Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе Доросла дівчинка. Мішель Андраде знялася в еротичній фотосесії

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звабливі знімки Наді Дорофеєвої

Фото: nadyadorofeeva

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
27.10.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь