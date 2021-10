Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії

Українська співачка Надя Дорофєєва ділиться із шанувальниками естетичним відео з відпочинку.

Його зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

Артистка влаштувала собі канікули і полетіла до Португалії.

Однак цього разу Надя відпочиває з подругами, а не в компанії чоловіка-співака Володимира Дантеса.

На відео знаменитість позує в чорній oversize шкіряній куртці, джинсах та шапці-біні.

Спіачка написала пост, де розповіла, що потрібно зберігати баланс та давати час на відновлення.

На допис миттєво відреагували підписники.

В коментарях вони пишуть і компліменти і слова підтримки.

Фото: nadyadorofeeva

