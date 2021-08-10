УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 10.08.2021 20:10
10.08.2021 20:10
Поділитися

Фотосесія перед відпусткою. Дорофеєва похизувалася звабливими знімками

Фотосесія перед відпусткою. Дорофеєва похизувалася звабливими знімками

Українська співачка Надя Дорофеєва показала, як готується до відпочинку.

У своєму інстаграмі зірка виклала нову серію фото, де зробила акцент на струнких ніжках.

“На низькому старті у відпустку”, — прокоментувала світлини співачка.

Допис Дорофеєвої уподобали близько 150 тисяч користувачів.

Також по темі: Обіцяю бути одягненою, але це не точно! Дорофєєва розбурхала мережу сміливим фото Каменських на Мальдівах, Дорофєєва на Балі: як відпочивають українські зірки Гарячі фото Дорофеєвої – натяк на нову пісню?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.

Фото: nadyadorofeeva

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, зірки, Надя Дорофєєва, шоу-біз
10.08.2021 20:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь