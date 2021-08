Фотосесія перед відпусткою. Дорофеєва похизувалася звабливими знімками

Українська співачка Надя Дорофеєва показала, як готується до відпочинку.

У своєму інстаграмі зірка виклала нову серію фото, де зробила акцент на струнких ніжках.

“На низькому старті у відпустку”, — прокоментувала світлини співачка.

Допис Дорофеєвої уподобали близько 150 тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.

Фото: nadyadorofeeva

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.