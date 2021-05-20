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ICTV Ранок 20.05.2021 19:40
20.05.2021 19:40
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Обіцяю бути одягненою, але це не точно! Дорофєєва розбурхала мережу сміливим фото


Українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) опублікувала сміливу фотографію у своєму Instagram.

Зірка задерла сукню, щоб було видно нижню білизну і зазначила, що така світлина для привернення уваги.

– Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті в КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою. Але це не точно, – підписала у дописі DOROFEEVA.

Знімок набрав вже 215 тис. вподобань і сотні коментарів, зокрема і жарт від ведучої Маші Єфросиніною “Підніміть руки, хто приблизив фотку”.

Також по темі: Надя Дорофеєва розгулювала столичною підземкою в звабливому вигляді

Більшість підписників оцінили маркетинговий хід співачки і назвали його вдалим і сміливим.

Знайшлися і негативні коментарі у бік знаменитості.

Нагадаємо, з 2020 року, після закриття проекту гурту Время и Стекло, Надя Дорофєєва розпочала сольну кар’єру і вже видала власний альбом Dofamin.

До речі, раніше ми писали про нові романтичні фото NK.

А більше про це та інші зіркові новини дивіться у сюжеті нашої Тетяни Бродської.

 

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Теги: Надя Дорофєєва
20.05.2021 19:40



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