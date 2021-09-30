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ICTV Ранок 30.09.2021 21:00
30.09.2021 21:00
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Доросла дівчинка. Мішель Андраде знялася в еротичній фотосесії

Доросла дівчинка. Мішель Андраде знялася в еротичній фотосесії

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде знялася для чоловічого глянцю. 

Світлинами з фотосесії зірка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.

Дівчина стала головною героїнею обкладинки легендарного журналу Playboy.

— Чому б у вівторок не влаштувати трохи пожежі?! – прокоментувала Андраде.

Образ Мішель доволі простий і відверти водночас.

Співачка постала в шкіряному костюмі.

Однак, під жакетом нічого немає.

На деяких кадрах співачка прикриває оголені груди піджаком.

Сам же допис встиг зібрати 26 тисяч вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще зіркові красуні обожнюють публікувати гарячі світлини.

Фото: mishvirmish

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Теги: інстаграм зірок, Мішель Андраде, шоу-бізнес
30.09.2021 21:00



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