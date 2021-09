Доросла дівчинка. Мішель Андраде знялася в еротичній фотосесії

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде знялася для чоловічого глянцю.

Світлинами з фотосесії зірка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.

Дівчина стала головною героїнею обкладинки легендарного журналу Playboy.

Образ Мішель доволі простий і відверти водночас.

Співачка постала в шкіряному костюмі.

Однак, під жакетом нічого немає.

На деяких кадрах співачка прикриває оголені груди піджаком.

Сам же допис встиг зібрати 26 тисяч вподобань.

Фото: mishvirmish

