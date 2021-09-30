Доросла дівчинка. Мішель Андраде знялася в еротичній фотосесії

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде знялася для чоловічого глянцю.
Світлинами з фотосесії зірка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.
Дівчина стала головною героїнею обкладинки легендарного журналу Playboy.
— Чому б у вівторок не влаштувати трохи пожежі?! – прокоментувала Андраде.
Образ Мішель доволі простий і відверти водночас.
Співачка постала в шкіряному костюмі.
Однак, під жакетом нічого немає.
На деяких кадрах співачка прикриває оголені груди піджаком.
Сам же допис встиг зібрати 26 тисяч вподобань.Також по темі: У Каменських з'явилась суперниця? Відверті фото Мішель Андраде в нижній білизні Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв'ю | 33 за 3 Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще зіркові красуні обожнюють публікувати гарячі світлини.
Фото: mishvirmish