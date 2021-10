“Туман в очах” і тромбоз сітківки. Як коронавірус б’є по зору

Останні новини про коронавірус у світі.

Протягом останніх кількох тижнів Всесвітня організація охорони здоров’я фіксує найменшу кількість смертей від ковід за весь час пандемії.

Та насправді радіти зарано.

Адже COVID-19 все одно вбиває велику кількість людей по всьому світі – майже 50 тисяч щотижня.

Україна ж нині взагалі переживає черговий спалах і за показником добової смертності посідає 3 місце в Європі і 4 в світі.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США, у свою чергу, наголошують — невакциновані мають в 11 разів вищий ризик померти від штаму Дельта, що нині домінує в світі.

Окрім того, хоча щеплення й не дає 100% гарантії захисту від інфікування, — вакциновані все ж заражаються коронавірусом в 6 разів рідше в порівнянні з нещепленими.

Щеплення зменшує не тільки ризик важкого перебігу коронавірусу, а й ускладнень.

А , як відомо, COVID-19 може “вдарити” по будь-якому органу.

Так, група німецьких науковців з Інституту біомолекулярної медицини Макса Планка і Вестфальського університету імені Вільгельма виявили — коронавірус здатний вражати фоторецептори та сітківку очей.

Раніше у “Британському журналі офтальмології” вказували, що найчастіше пацієнти з COVID-19 скаржаться на підвищену чутливість до світла, біль, “затуманеність” зору.

І хоча даних про те, що коронавірус викликає довгострокові захворювання очей немає, низка лікарів застерігають про ризик утворення тромбів по всьому тілу.

В тому числі, в кровоносних судинах сітківки, що загрожує нечіткістю зору або навіть частковою його втратою.

Яка ефективність від додадкової вакцини?

Чи справді змішування різних вакцин підвищує захист від коронавірусу?

Детальніше про це і не тільки дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли закінчиться пандемія коронавірусу.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.