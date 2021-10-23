“Туман в очах” і тромбоз сітківки. Як коронавірус б’є по зору

Останні новини про коронавірус у світі.
Протягом останніх кількох тижнів Всесвітня організація охорони здоров’я фіксує найменшу кількість смертей від ковід за весь час пандемії.
Та насправді радіти зарано.
Адже COVID-19 все одно вбиває велику кількість людей по всьому світі – майже 50 тисяч щотижня.
Україна ж нині взагалі переживає черговий спалах і за показником добової смертності посідає 3 місце в Європі і 4 в світі.
У Центрі з контролю та профілактики захворювань США, у свою чергу, наголошують — невакциновані мають в 11 разів вищий ризик померти від штаму Дельта, що нині домінує в світі.
Окрім того, хоча щеплення й не дає 100% гарантії захисту від інфікування, — вакциновані все ж заражаються коронавірусом в 6 разів рідше в порівнянні з нещепленими.
Вплив коронавірусу на зір
Щеплення зменшує не тільки ризик важкого перебігу коронавірусу, а й ускладнень.
А , як відомо, COVID-19 може “вдарити” по будь-якому органу.
Так, група німецьких науковців з Інституту біомолекулярної медицини Макса Планка і Вестфальського університету імені Вільгельма виявили — коронавірус здатний вражати фоторецептори та сітківку очей.
Раніше у “Британському журналі офтальмології” вказували, що найчастіше пацієнти з COVID-19 скаржаться на підвищену чутливість до світла, біль, “затуманеність” зору.
І хоча даних про те, що коронавірус викликає довгострокові захворювання очей немає, низка лікарів застерігають про ризик утворення тромбів по всьому тілу.
В тому числі, в кровоносних судинах сітківки, що загрожує нечіткістю зору або навіть частковою його втратою.Також по темі: "Ведмежа послуга": чим загрожує підробка сертифікатів вакцинації "Вакцинні" тури за кордон: чому росіяни не хочуть робити щеплення препаратами місцевого розливу Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи
Яка ефективність від додадкової вакцини?
Чи справді змішування різних вакцин підвищує захист від коронавірусу?
Детальніше про це і не тільки дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли закінчиться пандемія коронавірусу.
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