“Вакцинні” тури за кордон: чому росіяни не хочуть робити щеплення препаратами місцевого розливу

Росіяни відмовляються робити щеплення місцевими вакцинами.

6 жовтня в Росії зафіксували новий антирекорд — понад 900 летальних випадків від COVID-19 за день.

Відтак, РФ — друга за добовою кількістю смертей у світі та перша в Європі.

Ситуація катастрофічна, але росіяни все одно не хочуть щепитися від коронавірусу.

Росія “наштампувала” вже цілих п’ять антиковідних вакцин власного виробництва.

Кремлівські пропагандисти звідусіль закликають обирати саме її, але росіяни опираються.

Попри катастрофічну епідситуацію та впровадження примусової вакцинації для окремих груп населення, в Росія, станом на 6 жовтня, двома дозами щепилися лише 29% населення.

Цього замало для стримування інфекції.

Утім, основна проблема Росії, як не дивно, не в антиваках, — говорять фахівці.

Під час вояжу пропонують щепитися західними препаратами.

У Росії заборонені всі вакцини від коронавірсу, окрім власних.

Відтак, пакетні тури “за щепленням від COVID-19” нині пропонують щонайменше три російські туроператори.

Політолог Тарас Березовець розповідає:

Тож, росіяни, які розуміють наростаючу небезпеку коронавірусу, не вишиковуються у чергу за уколом однією з п’яти російських розробок.

Чому, попри багатий вибір власних вакцин, росіяни обирають щепитися в інших країнах?

Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

