Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Вчені зробили сенсаційну заяву

У світі налічується вже понад 235 мільйонів випадків зараження короновірусною інфекцією COVID-19.

В першій п’ятірці країн-антилідерів за кількістю хворих — США, Індія, Бразилія, Великобританія та Росія.

В Бразилії днями громадяни у понад 90 містах вийшли на акції протесту з вимогою імпічменту президента Жаїра Болсонару, а також зажадали закупівлі додаткових вакцин та забезпечення робочих місць під час пандемії.

Болсонару тривалий час заперечував існування коронавірусу, виступав проти запровадження профілактичних заходів та обмежень для запобігання поширенню інфекції і довго не хотів закуповувати вакцини.

Щеплювати людей почали, коли пошесть в країні вже стала неконтрольованою.

Катастрофічну епідситуацію в Росії пояснити легко — там нині повністю вакциновано майже 29% населення, що замало для запобігання госпіталізації та смертності.

Те саме з Мексикою — дві дози вакцини отримали майже 36%, в Ірані взагалі тільки близько 19% відсотків.

Але чому чимало людей хворіють і помирають в США, де захист отримали 56% населення?

По-перше, хоч цей відсоток і вище ніж в інших країн-аутсайдерів, ВООЗ говорить про мінімальні 70% для приборкання інфекції.

А з появою особливо заразної Дельти, коли один носій може заразити 5-8 людей, а не двох-трьох, як було раніше, низка експертів заговорили про те, що і цього може виявитися недостатньо.

По-друге, як повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у важкому стані в лікарнях перебувають здебільшого невакциновані.

І, зрештою, якби не вакцини та стрімкі темпи імунізації — показник смертності в США був би значно вищий.

Як стверджують в Єльській школі громадського здоров’я США

Такі висновки американські дослідники зробили після того, як побудували модель ймовірних темпів захворюваності, керуючись даними за попередні місяці.

Це чергове підтвердження — вакцини ефективні проти коронавірусу.

Експериментальні противірусні пігулки американської компанії Merck показали вражаючі результати.

Так, за результатами третьої фази досліджень, препарат, який спочатку розробляли для лікування грипу, знижує ризик госпіталізації та смерті вдвічі.

За умови прийому в перші 5 днів від появи симптомів.

Компанія-розробник вже подала заявку на схвалення препарату до медрегулятора США і чекає рішення.

Нові штами коронавірусу дійсно заразніші та небезпечніші за “оригінал”.

Біолог та вірусолог Євген Кунін вважає:

То виходить кінець пандемії не за горами?

І так, і ні, – кажуть фахівці.

Кілька потенційно можливих і особливо небезпечних мутацій таки лишилися.

Що робити, аби не сталося найгіршого?

Що прогнозують фахівців?

