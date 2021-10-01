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ICTV Ранок 01.10.2021 11:00
01.10.2021 11:00
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Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи

Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи

Все, що ви хотіли знати про вакцинацію від коронавірусу.

Нові штами коронавірусу накривають світ, але певна частина людей не зумисно не збирається вакцинуватись.

А все через те, що в Інтернеті ширяться фейки про пандемію.

Тож ми зібрали найабсурдніші міфи та лякалки про вакцинацію і перевірили їх за допомогою наших експертів

Спростування головних коронаміфів

“Пневмонії розвиваються внаслідок тривалого носіння масок, а не через коронавірус”

Сімейний лікар, реаніматолог та науковець Борис Бриль розповідає:

— Лікарі виходить вже повинні були десятки років ходити з пневмоніями, коронавірусами і так далі.

Щоб перевірити це припущення слід взяти пульсоксиметр і тривалий час, дихаючи з маскою, поміряти собі сатурацію.

Гіпоксія після тривалого носіння маски, вона відпаде сама собою і ми бачитемо нормальний рівень сатурації при диханні з маскою.

Звичайно, маску слід змінювати кожні 3-4 години, але ж, якщо своєчасно її змінювати, вдягати-знімати під час перебування в громадських місцях, то це ніяким чином не впливає на показник сатурації.

“Коронавірус – не страшніше сезонного грипу!”

Імунолог Ігор Савчак стверджує:

— Після того, як реально хвороба дійшла до нас і після того, як ми на своїх особистих прикладах переконалися, наскільки швидко переповнюються стаціонари, наскільки їх треба збільшувати в розмірах, наскільки використання кисню і ШВЛ-апаратів зростає в геометричній прогресії, яка летальність після тої хвороби — ми однозначно зрозуміли, що воно і близько не стоїть з банальним сезонним грипом.

Лікар-реаніматолог, Сергій Дубров вважає, що в адекватної людини не може бути сумнівів або якихось сперечань, що, на превеликий жаль, коронавірус — набагато небезпечніше, ніж сезонні грипи.

Навіть ті епізоди пандемії 2009-10 року H1N1 — тоді набагато було менше померлих.

Також по темі: Вакцинація стане обов'язковою? Україна — на межі коронавірусної катастрофи Де і як вакцинуватися від коронавірусу: детальна інструкція Україну накриває. Наскільки важкою буде нова хвиля коронавірусу

Чи є зв’язок між вакциною і 5G?

Та як впливає коронавірус на ДНК?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще міфи про коронавірус експерти спростували.

Фото: Unsplash

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Теги: вакцинація, коронавірус, розвінчуємо міфи
01.10.2021 11:00



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