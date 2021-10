Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи

Все, що ви хотіли знати про вакцинацію від коронавірусу.

Нові штами коронавірусу накривають світ, але певна частина людей не зумисно не збирається вакцинуватись.

А все через те, що в Інтернеті ширяться фейки про пандемію.

Тож ми зібрали найабсурдніші міфи та лякалки про вакцинацію і перевірили їх за допомогою наших експертів

Сімейний лікар, реаніматолог та науковець Борис Бриль розповідає:

Щоб перевірити це припущення слід взяти пульсоксиметр і тривалий час, дихаючи з маскою, поміряти собі сатурацію.

Гіпоксія після тривалого носіння маски, вона відпаде сама собою і ми бачитемо нормальний рівень сатурації при диханні з маскою.

Звичайно, маску слід змінювати кожні 3-4 години, але ж, якщо своєчасно її змінювати, вдягати-знімати під час перебування в громадських місцях, то це ніяким чином не впливає на показник сатурації.

Імунолог Ігор Савчак стверджує:

Лікар-реаніматолог, Сергій Дубров вважає, що в адекватної людини не може бути сумнівів або якихось сперечань, що, на превеликий жаль, коронавірус — набагато небезпечніше, ніж сезонні грипи.

Навіть ті епізоди пандемії 2009-10 року H1N1 — тоді набагато було менше померлих.

Чи є зв’язок між вакциною і 5G?

Та як впливає коронавірус на ДНК?

Фото: Unsplash

