Не так вже й ідеальна. Фанати розкритикували гарячі танці Шакіри

Колумбійська співачка Шакіра показала запальні танці, але шанувальники залишились невдоволені.
Відео зірка опублікувала на свої сторінці в Інстаграм.
Таким постом знаменитість хотіла відзначила дві номінації MTV EMA.
Ось як я святкую свої дві номінації @mtvema-танцюю зі своєю командою! – прокоментувала своє відео зірка.
Однак, фанати почали критикувати фігуру Шакіри.
Дехто розчарувався, коли побачив не такі вже й апетитні у неї форми.
Знайшлись і такі фани, що пригадуючи, що нещодавно зірка виблискувала у глянці в сріблястому купальнику в спортзалі, підозрюють, що ті фото добре відредаговані у фотошопі.
Тим не менш, допис встигло проглянути більше 1,2 мільйонів людей.Також по темі: Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ Заробила не на концертах? Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Шакіри.
Фото: shakira