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ICTV Ранок 22.10.2021 15:10
22.10.2021 15:10
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Не так вже й ідеальна. Фанати розкритикували гарячі танці Шакіри

Не так вже й ідеальна. Фанати розкритикували гарячі танці Шакіри

Колумбійська співачка Шакіра показала запальні танці, але шанувальники залишились невдоволені.

Відео зірка опублікувала на свої сторінці в Інстаграм.

Таким постом знаменитість хотіла відзначила дві номінації MTV EMA.

Ось як я святкую свої дві номінації @mtvema-танцюю зі своєю командою! – прокоментувала своє відео зірка.

Однак, фанати почали критикувати фігуру Шакіри.

Дехто розчарувався, коли побачив не такі вже й апетитні у неї форми.

Знайшлись і такі фани, що пригадуючи, що нещодавно зірка виблискувала у глянці в сріблястому купальнику в спортзалі, підозрюють, що ті фото добре відредаговані у фотошопі.

Тим не менш, допис встигло проглянути більше 1,2 мільйонів людей.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Шакіри.

Фото: shakira 

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Теги: інстаграм зірок, Шакіра, шоу-бізнес
22.10.2021 15:10



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