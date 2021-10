Не так вже й ідеальна. Фанати розкритикували гарячі танці Шакіри

Колумбійська співачка Шакіра показала запальні танці, але шанувальники залишились невдоволені.

Відео зірка опублікувала на свої сторінці в Інстаграм.

Таким постом знаменитість хотіла відзначила дві номінації MTV EMA.

Однак, фанати почали критикувати фігуру Шакіри.

Дехто розчарувався, коли побачив не такі вже й апетитні у неї форми.

Знайшлись і такі фани, що пригадуючи, що нещодавно зірка виблискувала у глянці в сріблястому купальнику в спортзалі, підозрюють, що ті фото добре відредаговані у фотошопі.

Тим не менш, допис встигло проглянути більше 1,2 мільйонів людей.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: shakira

