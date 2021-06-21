Секрети краси Шакіри: як мати ідеальну фігуру та шкіру після 40

Секрети краси Шакіри – як зірка доглядає за своїм обличчям і тілом.

Колумбійській співачці Шакірі уже 43, але у це мало хто повірить. На її обличчі є лише ледь помітні зморшки, а фігурі заздрять навіть двадцятирічні дівчата.

Як красуні вдається так розкішно виглядати? Ранок у Великому Місті дізнався і зараз усе розкаже.

Секрети краси та молодості Шакіри

Вітаміни за обличчям

Основу догляду за обличчям у Шакіри складають вітаміни С та Е. Саме вони змушують її шкіру сяяти.

Я використовую серум із вітаміном С, який дійсно творить дива, особливо коли шкіра зневоднена. Якщо я відчуваю сильну сухість, я додаю в серум вітамін Е – звичайний рідкий вітамін Е в капсулах із аптеки, – ділиться зірка.

Захист від сонця

Шакіра запевняє: аби уповільнити процес старіння, вкрай важливо берегти шкіру від агресивного впливу сонця.

Щоправда, замість звичайного сонцезахисного крему співачка використовує дитячий.

Він містить менше хімічних речовин, ніж дорослий, але при цьому більш надійно захищає шкіру від UVA та UVB-променів.

Відпочинок для волосся

Навіть такій розкішній шевелюрі, як у Шакіри, іноді потрібен відпочинок.

Саме тому двічі на тиждень вона дає волоссю висохнути природним шляхом – і не робить жодних укладок та зачісок.

Крім того, зірка завжди спить лише з розпущеним волоссям. Адже це укріплює його корені та сприяє швидкому росту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira) 14 Фев 2020 в 7:23 PST

Різноманітні навантаження

Аби підтримувати фігуру в ідеальному стані, Шакіра регулярно займається спортом, але при цьому постійно міняє заняття.

Я трохи займаюся боксом, трохи танцями, іноді граю в теніс або просто йду в зал і займаюся на тренажерах. Тренуюся я 5 або 6 днів в тиждень, причому завжди одягаю пульсометр, щоб визначати оптимальне для себе навантаження, – розповіла вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira) 8 Апр 2020 в 8:51 PDT

«Красиві» тренування

Шакіра завжди тренується у гарному одязі – і радить іншим вчиняти так само.

Нові легінси мотивують не гірше, ніж відображення в дзеркалі, – говорить вона.

Що ж, судячи з ідеальної фігури зірки, ця порада справді діє. Тож варто до неї дослухатися і придбати красивий спортивний костюм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженніфер Лопес.

Фото: shakira

Аліна Литвиненко

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