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ICTV Ранок 06.08.2021 15:20
06.08.2021 15:20
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Заробила не на концертах? Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу

Заробила не на концертах? Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу

Ріанна стала найбагатшою співачкою у світі.

Forbes оцінив статки артистки в 1,7 мільярда доларів.

Проте такого шаленого успіху зірка досягла не через концерти.

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Ріанна заснувала власні бренди косметики та білизни.

Саме ця сфера і принесла їй такий дохід.

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Ріанна, шоу-біз
06.08.2021 15:20



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