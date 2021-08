Заробила не на концертах? Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу

Ріанна стала найбагатшою співачкою у світі.

Forbes оцінив статки артистки в 1,7 мільярда доларів.

Проте такого шаленого успіху зірка досягла не через концерти.

Ріанна заснувала власні бренди косметики та білизни.

Саме ця сфера і принесла їй такий дохід.

