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ICTV Ранок 07.10.2021 19:15
07.10.2021 19:15
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Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю

Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю

44-річна колумбійська співачка Шакіра показала фото з сету для популярного глянцевого журналу.

Знаменитість виклала їх у свій Інстаграм.

Зірка не просто знялась для журналу, вона стала обличчям обкладинки.

Шакіра позує у сріблястому боді з золотим поясом-ланцюгом та з розкішним розпущеним волоссям, яке підбирає руками

З цієї серії є ще одне фото, де артистка в пікантній фотосесії, позує на спортивному шарі.

На задньому фоні дзеркало – це дозволяє краще роздивитись її підтягнуту фігуру.

В коментарях підписники пишуть приємні компліменти зовнішньому вигляду Шакіри.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Шакіри.

Фото: Gifer

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Теги: інстаграм зірок, Шакіра, шоу-бізнес
07.10.2021 19:15



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