Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю

44-річна колумбійська співачка Шакіра показала фото з сету для популярного глянцевого журналу.
Знаменитість виклала їх у свій Інстаграм.
Зірка не просто знялась для журналу, вона стала обличчям обкладинки.
Шакіра позує у сріблястому боді з золотим поясом-ланцюгом та з розкішним розпущеним волоссям, яке підбирає руками
З цієї серії є ще одне фото, де артистка в пікантній фотосесії, позує на спортивному шарі.
На задньому фоні дзеркало – це дозволяє краще роздивитись її підтягнуту фігуру.
В коментарях підписники пишуть приємні компліменти зовнішньому вигляду Шакіри.Також по темі: Коли 43 роки – самий сік: Шакіра в Instagram похвалилась ідеально пружним тілом Діаманти на все декольте. Бейонсе показала нове відверте фото Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Шакіри.
Фото: Gifer