Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю

44-річна колумбійська співачка Шакіра показала фото з сету для популярного глянцевого журналу.

Знаменитість виклала їх у свій Інстаграм.

Зірка не просто знялась для журналу, вона стала обличчям обкладинки.

Шакіра позує у сріблястому боді з золотим поясом-ланцюгом та з розкішним розпущеним волоссям, яке підбирає руками

З цієї серії є ще одне фото, де артистка в пікантній фотосесії, позує на спортивному шарі.

На задньому фоні дзеркало – це дозволяє краще роздивитись її підтягнуту фігуру.

В коментарях підписники пишуть приємні компліменти зовнішньому вигляду Шакіри.

Фото: Gifer

