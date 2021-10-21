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ICTV Ранок 21.10.2021 15:50
21.10.2021 15:50
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Яскраво. Королева ночі Оля Полякова підкорює мережу стилем та танцями

Яскраво. Королева ночі Оля Полякова підкорює мережу стилем та танцями

Відома українська співачка Оля Полякова тішить підписниківі спокусливими відео.

Так, нещодавно зірка запалювала у сторіс.

Там вона показала пишне декольте.

Окрім, форм зірка встигра ще й потанцювати.

Однак, підписники були більш захоплені костюмом, ніж танцем.

Адже, Оля була в костюмі зайчика з плейбоя.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які ведуть здоровий спосіб життя.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, Оля Полякова, шоу-бізнес
21.10.2021 15:50



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