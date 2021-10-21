Яскраво. Королева ночі Оля Полякова підкорює мережу стилем та танцями

Відома українська співачка Оля Полякова тішить підписниківі спокусливими відео.
Так, нещодавно зірка запалювала у сторіс.
Там вона показала пишне декольте.
Окрім, форм зірка встигра ще й потанцювати.
Однак, підписники були більш захоплені костюмом, ніж танцем.
Адже, Оля була в костюмі зайчика з плейбоя.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які ведуть здоровий спосіб життя.
Фото: polyakovamusic
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21.10.2021 15:50
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