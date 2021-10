Яскраво. Королева ночі Оля Полякова підкорює мережу стилем та танцями

Відома українська співачка Оля Полякова тішить підписниківі спокусливими відео.

Так, нещодавно зірка запалювала у сторіс.

Там вона показала пишне декольте.

Окрім, форм зірка встигра ще й потанцювати.

Однак, підписники були більш захоплені костюмом, ніж танцем.

Адже, Оля була в костюмі зайчика з плейбоя.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які ведуть здоровий спосіб життя.

Фото: polyakovamusic

