Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї

Тільки нещодавно повернулися з Іспанії, а вже гайнули на відпочинок у Дубаї.

Відоме українське зіркове подружжя Олепксія Потапенка і Насті Каменських продовжує свій марафон відпусток.

І, звісно, Настя була б не Настя, якби одразу не похизувлась у своєму Instagram гарячим фото у яскравому неоновому бікіні.

Напередодні співачка поділилась, що заскочили вони з Потапом додому лише на кілька днів.

Адже коханий приготував їй поїздку на честь річниці розписів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок Каменських і Потапа в Іспанії.

Фото: kamenskux

