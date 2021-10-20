Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї

Тільки нещодавно повернулися з Іспанії, а вже гайнули на відпочинок у Дубаї.
Відоме українське зіркове подружжя Олепксія Потапенка і Насті Каменських продовжує свій марафон відпусток.
І, звісно, Настя була б не Настя, якби одразу не похизувлась у своєму Instagram гарячим фото у яскравому неоновому бікіні.
Ввімкнено режим відпустки, — коротко прокоментувала Каменських.
Напередодні співачка поділилась, що заскочили вони з Потапом додому лише на кілька днів.
Адже коханий приготував їй поїздку на честь річниці розписів.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок Каменських і Потапа в Іспанії.
Фото: kamenskux
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20.10.2021 19:15
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