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ICTV Ранок 20.10.2021 19:15
20.10.2021 19:15
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Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї

Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї

Тільки нещодавно повернулися з Іспанії, а вже гайнули на відпочинок у Дубаї.

Відоме українське зіркове подружжя Олепксія Потапенка і Насті Каменських продовжує свій марафон відпусток.

І, звісно, Настя була б не Настя, якби одразу не похизувлась у своєму Instagram гарячим фото у яскравому неоновому бікіні.

Ввімкнено режим відпустки, — коротко прокоментувала Каменських.

Напередодні співачка поділилась, що заскочили вони з Потапом додому лише на кілька днів.

Адже коханий приготував їй поїздку на честь річниці розписів.

Також по темі: Оце так ноги! Бейонсе поділилась фото в гарячому образі Сніданок для коханої. Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок Каменських і Потапа в Іспанії.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, Потап, шоу-біз
20.10.2021 19:15



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