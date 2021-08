У режимі господині. Полякова поділилася рецептом чіабати

Українська співачка Оля Полякова показала, як готує чіабату.

У своєму інстаграм-блозі зірка провела прямий ефір.

У відео Полякова показала весь процес приготування страви і розповіла, які інгредієнти для цього знадобляться.

За дві години ролик встигли переглянути вже понад 60 тисяч разів.

Фото: polyakovamusic

