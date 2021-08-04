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ICTV Ранок 04.08.2021 19:00
04.08.2021 19:00
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У режимі господині. Полякова поділилася рецептом чіабати

У режимі господині. Полякова поділилася рецептом чіабати

Українська співачка Оля Полякова показала, як готує чіабату.

У своєму інстаграм-блозі зірка провела прямий ефір.

У відео Полякова показала весь процес приготування страви і розповіла, які інгредієнти для цього знадобляться.

За дві години ролик встигли переглянути вже понад 60 тисяч разів.

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Нагадаємо, раніше ми публікували топ зірок без макіяжу.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Оля Полякова, шоу-біз
04.08.2021 19:00



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