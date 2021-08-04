У режимі господині. Полякова поділилася рецептом чіабати

Українська співачка Оля Полякова показала, як готує чіабату.
У своєму інстаграм-блозі зірка провела прямий ефір.
У відео Полякова показала весь процес приготування страви і розповіла, які інгредієнти для цього знадобляться.
За дві години ролик встигли переглянути вже понад 60 тисяч разів.
Також по темі:
Зробила пластичну операцію? Фото Полякової збентежило мережу
Королева TikTok? Оля Полякова поділилася жартівливим відео
Смілива та сексуальна. Як Оля Полякова закликає весну в Єгипті
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми публікували топ зірок без макіяжу.
Фото: polyakovamusic
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
04.08.2021 19:00
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=