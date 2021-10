Що подивитись у Мадриді: ТОП найцікавіших місць

Що подивитись у Мадриді за кілька днів?

Таке питання виникає у кожного, хто вирушає туди на вік-екд.

До речі, організувати собі тріп до Іспанії все ще можливо цієї осені.

Адж 27 липня всі охочі громадяни України з біометричним паспортом повинні лише заповнити форму медичного контролю.

Для в’їзду у країну не вимагаються тести та довідки про вакцинацію.

Проте радимо стежити за оновленнями, оскільки на фоні осіннього загострення ситуація може змінитись раптово.

Проте зараз про позитив. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП найцікавіших місць іспанської столиці.

Королівський палац у Мадриді – найбільший королівський палац Європи, що зберігся до сьогодні. Це резиденція іспанської королівської родини, однак зараз її використовують тільки для офіційних заходів.

Ця красива будівля вражає вишуканими інтер’єрами і величезною колекцією творів мистецтва.

Крім того, в Королевському палаці працює музей і оглядовий майданчик, звідки відкривається фантастичний вид на Мадрид.

Після відвідування самого палацу, обов’язково заплануй відпочинок у Королівських садах.

Хоча б для того, щоб на власні очі побачити, чому їх називають шедевром садово-паркового мистецтва.

Музей Прадо – один із найвідоміших музеїв не лише Іспанії, але й усього світу.

У ньому зібрана величезна колекція творів мистецтва.

Відвідувачі музею можуть побачити 6 тисяч полотен, понад 400 скульптур і сотні різноманітних ювелірних виробів.

У Прадо зібрані роботи багатьох видатних митців, серед яких – Гойя, Веласкес, Тиціан, Рафаель, Боттічеллі, Рубенс.

Вхід до музею коштує 14 євро, але потрапити в нього можна і безкоштовно.

У неділю, а також щодня за дві години до закриття Прадо відкриває свої двері для всіх охочих.

Тож не втрать нагоди побачити легендарні картини, не заплативши за це ані копієчки!

Його заснували майже 3 століття тому – ще у 1725 році.

У цьому ресторані обідали та вечеряли європейські монархи та шукав натхнення геніальний Хемінгуей. Це місце неодноразово згадується в його творах.

А видатний художник Гойя працював у Botin офіціантом.

Коронне блюдо ресторану – молочні поросята з хрусткою скоринкою. Готують їх у печі, яка ніколи не остигає.

Якщо вирішите повечеряти в Botin, радимо бронювати столик заздалегідь. Адже оскільки охочих тут побувати – завжди ой як багато.

Парк Ретіро – це справжнє зелене море в центрі іспанської столиці. На 125 гектарах розкинулися унікальні ландшафти. Тут і велике озеро, де можна покататися на човниках, і витончений скляний палац, і розкішний розарій, і королівська обсерваторія, і унікальні скульптурні композиції…

Цікавих місць тут так багато, що на відвідування парку Ретіро радимо відвести не менше 4 годин. А краще – весь день.

Пуерта-дель-Соль – центральна площа іспанської столиці, яку називають її серцем. Саме звідси починається відлік усіх доріг Іспанії.

На площі зручно розташувалися безліч магазинчиків, сувенірних кіосків та затишних ресторанчиків із традиційними іспанськими делікатесами.

А, коли сонце заходить за горизонт, Пуерта-дель-Соль виглядає особливо красивою.

Адже ввечері тут вмикається підсвітка із 300 прожекторів, що заливає площу магічним золотистим світлом.

Аточа – найбільший залізничний вокзал іспанської столиці. Але в те, що це справді вокзал, повірити важко. Адже його легко переплутати з оранжереєю.

На першому поверсі тендітної будівлі, під величезним прозорим куполом, розкинувся тропічний сад. У якому цілорічно підтримується температура +24 °С.

Саме в такому чудовому місці пасажири проводять час в очікуванні поїзда.

А туристи, які прибувають до Мадрида літаком або автобусом, нерідко приїжджають на вокзал Аточа на екскурсію.

Адже так приємно опинитися серед розкішних пальм і квітучих рослин, та ще й сховатися від спеки.

Особливо влітку, коли температура повітря в Мадриді піднімається до +42° С в тіні.

Сантьяго Бернабеу – must-see для любителів футболу. Адже саме на цьому стадіон тренується легендарний іспанський клуб Реал Мадрид.

Та навіть якщо не вийде потрапити на матч – не засмучуйся.

Адже на стадіоні щодня проводять екскурсії, під час яких можна познайомитися з історією клубу Реал Мадрид, побувати на футбольному полі, де грали Зідан та Роналду, та сфотографуватися з шафкою улюбленого футболіста в роздягальні.

Фото: Pexels

