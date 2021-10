Подорож у древній та затишний Чернігів: чим зайнятись і що подивитись

Які місця відвідати та чим зайнятися у Чернігові.

Чернігів — місто з довгою та величною історією.

За свої 1300 років він досвідчив немало.

Був повноправним конкурентом Києва у давньоруські часи, зазнав неабиякого розквіту в період Гетьманщини і став одним із найбільш затишних та чистих міст сучасної України.

Але перед тим, як вирушати в атмосферний Чернігів, слід спланувати свою мандрівку.

Почнемо нашу подорож з найдревнішої частини міста — дитинця.

Тут розміщувалася резиденція князя, палати бояр та вищого духовенства, а також дружина.

Чернігівський дитинець був добре укріплений ровами та високим земляним валом з огорожею, звідси і походить його друга назва.

Тут тебе зустріне гарматна алея, 2 собори Княжої доби, будинок Мазепи й Чернігівський колегіум, а також — багато місцевих жителів, які полюбляють тут гуляти.

Чернігів сповнений духовними спорудами.

Це, напевно, знає кожен, хто хоч раз відкривав підручник історії України.

І наприємнішим є те, що в реальності ці храми виглядають ще величніше та красивіше, ніж на сторінках книг!

Мусиш побувати у найбільш відомих:

Поява у місті печерного монастиря пов’язана з тією ж таки конкуренцією між Києвом та Черніговом, адже столиця його вже мала, а от Чернігів — ні.

Дослідження останніх років виявили досі невідомі частини печер і старовинні написи на них.

Цікаво буде зануритися у цю пригоду не лише для вірян та любителів мистецтва, а й для фантастів — кажуть у печерах можна зустріти “привид ченця”.

У школі ми вчили про Чернігів Історичний, а от Чернігів Культурний чомусь увагою оминали.

Якщо ти любиш блукати музеями, то поспішимо втішити — вибір є:

Також не оминай Чернігівську філармонію, що знаходиться в колишній будівлі Миколаївського Єпархіального братства.

Ну, якщо ти вже в Чернігові, то обов’язково маєш постояти на одній з найбільших площ України.

І не поспішай обурюватися через назву.

Декомунізація тут ні до чого — красна, не тому, що червона, а тому що гарна.

Коли досхочу надихаєшся стародавнім Черніговом, починай знайомство з його сучасною стороною.

Можеш взяти велосипед напорокат і прокататись біля Десни або купити смаколиків і вирушити в один із зелених парків міста.

Настінні мурали, відремонтовані сквери та світломузичні фонтани тобі доведуть:

Після того, як втомишся блукати Черніговом, можеш вирушити у ще одну цікаву пригоду із присмаком пінного.

Мова про екскурсію до крафтової пивоварні Bierwelle.

Місцеві пивовари полюбляють експерементувати, додаючи до пива банани, огірки, мед, гарбуз, різні ягоди та спеції, обліпиху, кропиву та навіть картоплю.

Тому буде незвично та цікаво — і не лише любителям хмільного напою, а усім охочим дізнатися, як його варять.

Фото: bobyr_photo

