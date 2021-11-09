Масштабний та атмосферний Харків: що подивитися в історичній столиці України

Які місця відвідати та чим зайнятися у Харкові.
Місто, яке колись побувало столицею України і яке зараз може конкурувати з багатьма мільйонниками у Європі.
Місто, яке вражає своїми масштабами та водночас залишається таким атмофсерним і ніжним.
Місто, яке точно слід відвідати кожному українцю.
Місто Харків — наступний пункт нашої мандрівки рідною Україною.Також по темі: Що подивитись в Єгипті, окрім пірамід Справжній рай на Карибах. Чим зайнятися та що подивитися у Домінікані Найцікавіші місця Варшави: що подивитись за короткий період
Перед тим, як пакувати валізу на уікенд у Харкові, ретельно сплануй свою мандрівку.
Ранок у Великому Місті тобі залюбки допоможе.
Що подивитися у Харкові?
Величні храми
Харків просто сповнений духовними спорудами.
У самому центрі розташовуються величні церкви.
- Успенський собор — найстаріший православний храм міста, його Олександрівська дзвіниця – одна з найбільш високих в Україні (89,5 м).
- Свято-Покровський монастир — славиться не лише своїм зовнішнім виглядом, а й історією. Тут викладав Григорій Сковорода.
- Благовіщенський собор — споруда неймовірної архітектури, зведена у 19 столітті на модний тоді візантійсько-російський манір.
Креативні пам’ятники
Ті, кому пощастило побувати в Харкові, мають відшукати його найвідоміші пам’ятники.
Місцеві ними дуже пишаються, адже вони й справді вражають своїм креативом.
Ну, от для прикладу, Скрипаль на даху або Романтичний пам’ятник закоханим.
Артіхтектурні споруди
Ми ж усі ще зі школи пам’ятаємо, що Харків формально був першою столицею УРСР з 1919 по 1934 роки.
Отож у цей період він активно будувався та розвивався.
Якщо ти вже у Харкові, то не пропусти можливість побачити архітектурні пам’ятки із сторінок підручника Історії вживу.
Ось, наприклад будівля Держпрому або відомий Будинок зі шпилем.
Останній, до речі, вважається “радянською відповіддю Нью-Йорку”.
Музеї
Чимало українців наслухані про Харків лише з історичної перспективи.
Але культурний аспект тут теж вартий уваги.
Харків просто переповнений цікавими музеями, тож кожен зможе знайти собі щось до смаку.
- Харківський музей історії;
- Музей природи;
- Галерея “ЄрміловЦентр”;
- Музей сексу;
- Музей науки “ЛандауЦентр”.
Дітлахам буде найцікавіше в останньому.
Парк Горького
Це головне місце для відпочинку всіх жителів і гостей міста.
І не дивно. Тут тобі й атракціони, і канатна дорога, і красиві пейзажі.
Наприклад, у самісінькому центрі парку знаходиться мальовниче озеро з лебедями, качками і казарками.
А також тут панують скульпутури.
Вони найрізномантніші, а головне — незліченні.
Сквери та набережні
Коли втомишся ходити та досліджувати старовинний Харків, поспіши відвідати Лопанську набережну та сквер Стрілку.
Тут красиво і дуже атмосферно.
Якщо вже тепло, то вечорами та на вихідних можна насолоджуватись грою вуличних музикантів, спостерігати за човнами або й собі орендувати такий і просто сповна відчути, який він — Харків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 прчин відвідати Львів.
Фото: 4ndrewmk