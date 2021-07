Що подивитись у Барселоні: ТОП місць, які варто побачити

Що подивитись у Барселоні? Насправді, у цьому місті зосереджено так багато цікавих місць, що зібрати їх усі в одному матеріалі майже нереально. Та й щоб їх усі оглянути, часу потрібно ну дуже багато.

Саме тому Ранок у Великому Місті обрав для тебе найцікавіше та склав ТОП місць, які обов’язково варто побачити під час візиту до Барселони.

Бульвар ла Рамбла – найвідоміша вулиця Барселони.

Вона розтягнулася від просторої площі Каталонії до Старого порта.

Ла Рамбла називають серцем туристичного життя Барселони.

Сюди приходять за неповторною атмосферою веселощів, радості і приємної суєти.

Центр бульвару Ла Рамбла – пішохідний.

На бруківці затишно розташувалися численні продавці сувенірів і традиційних іспанських солодощів.

Вулиця густо оточена старовинними будівлями – театрами, музеями та житловими будинками.

З бульвару можна вийти на кілька важливих пам’яток Барселони, серед яких – Королевська площа, готичний квартал та Старий порт.

Тож є сенс починати огляд міста саме звідси.

Якихось 30 років тому Старий порт Барселони був занедбаним та нікому не потрібним.

Його навіть збиралися знести. Втім ці плани змінила підготовка до Олімпійських ігор 1992 року.

Недоглянуту територію Старого порту швидко перетворили на справжню перлину Середземноморського узбережжя.

Тож сьогодні оминути його увагою – просто неможна.

Порт починається в кінці бульвару ла Рамбла, біля пам’ятника Колумбу.

До речі, у верхній частині цього пам’ятника знаходиться оглядовий майданчик, з якою відкривається фантастичний вид на гавань Старого Порту.

Таку красу ми радимо обов’язково побачити на власні очі.

Готичний квартал знаходиться між бульваром ла Рамбла та вулицею Лайєтана.

Саме тут зосередилися всі середньовічні пам’ятки міста.

Химерні переплетення вузеньких вуличок та будинки, зведені ще в XIV-XV століттях, дозволяють відчути дух стародавньої Барселони.

Саме в готичному кварталі знаходиться кафедральний собор міста – собор Святого Хреста і Святої Евлалії.

Також під час прогулянки готичним кварталом радимо зазирнути в Музей історії Барселони, прогулятися колоритним Єврейським кварталом і випити чашечку кави в кав’ярні 4 коти, у якій так любив відпочивати Пабло Пікассо.

Парк Гуель, без сумніву, одна з найбільш впізнаваних пам’яток Барселони.

Тож оминути її увагою ми тобі не дозволимо 🙂

Опинившись на території парку Гуель, немов потрапляєш у казку.

Пряничні будиночки, химерна архітектура, незвичайні статуї та рослини – все це в комплексі робить парк унікальним.

Варто сказати, що оформленням парку займався знаменитий архітектор Антоніо Гауді.

Одна з головних візитівок Барселони – собор Саграда Фамілія, або ж собор Святого Сімейства.

Це унікальне архітектурне творіння – одне з найбільш незвичних на планеті.

Його автор – геніальний Антоніо Гауді. Майстер віддав створенню та прикрашенню собору 43 роки життя.

Живучи, при цьому, просто в келії недобудованого собору!

До речі, будівництво Саграда Фамілія, розпочате у 1882 році, ще й досі не завершено.

Це супер-довгобуд, який планують остаточно завершити аж у 2026 році!

До того часу його висота має скласти 172 метри.

Таким чином собор Святого Сімейства стане найвищим храмом на планеті.

Відвідати Музей Пабло Пікассо в Барселоні наполегливо рекомендуємо всім поціновувачам мистецтва.

У ньому зібрано понад 3500 робіт основоположника кубізму – від малюнків, зроблених олівцем ще в 9 років, до робіт рожевого та блакитного періодів.

Родзинкою колекції вважається серія Меніни, що включає в себе 59 інтерпретацій шедеврів іншого іспанського митця – Веласкеса.

Будинок Бальо – один із найвідоміших маєтків Барселони. Це ще одне фантазійне творіння архітектора Гауді.

У будинку Бальо незвичайно все: тут тобі і горбатий дах, схожий на хребет дракона, і казкові балкончики, і химерні вітражі на вікнах…

Якщо ж ти хочеш побачити не лише екстер’єр, але й інтер’єр будинку, радимо приходити сюди ще до відкриття.

Незважаючи на досить високу ціну на вхід, охочих потрапити на екскурсію дуже багато.

Тому біля будинку Бальо щодня утворюються величезні черги.

Адже краще один раз побачити наживо, ніж сто разів – на фото.

Фото: Unsplash

