Що подивитись у Парижі? ТОП-5 популярних місць

Що подивитись у Парижі, коли ви вже на місці, а часу обмаль? Париж – місто закоханих та вічних дощів. Тому перше, що потрібно зробити – про всяк випадок захопити парасольку. А з іншим Ранок у Великому Місті вам допоможе розібратись.

Що подивитись у Парижі?

Лувр

Один із найстаріших художніх музеїв. Він дуже популярний у всьому світі. Там ви зустрінете оригінал знаменитої картини Леонардо да Вінчі Мона Ліза або, як її ще називають, Джоконда та багато інших художніх, історичних реліквій. Музей розташований у центрі столиці. Сама будівля – це старовинний королівський палац.

Версаль

Колишня резиденція французьких королів. Версальський палац будувався під керівництвом Людовіка XIV. Його називають одним із найкрасивіших і величних палаців.

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Версальський палац знаходиться за 20 кілометрів від Парижу, та відвідати його все ж варто.

Тріумфальна арка

Тріумфальна арка висотою майже 50 метрів розташована на площі Шарля де Голля. Її називають однією із символів міста. Будувалась із 1806 по 1836 рік за розпорядженням Наполеона. За часів правління короля Франції Людовіка XIV пряма дорога сполучала Лувр і Версальський палац.

Люксембурзький сад

Великий, красивий та романтичний – кращий сад Парижу. У центрі парку розташований Люксембурзький палац. Сад варто відвідати, якщо зібрались відпочивати в теплу пору року. Це місце дуже популярне серед місцевих французьких сімей та студентів.

Ейфелева вежа

І, звичайно, ви мусите побачити Ейфелеву вежу. За цим, власне, кожен турист їде до Парижу. Головний символ сучасного міста розташований на Марсовому полі. Вежу названо на честь конструктора Густава Ейфеля.

Ейфелеву вежу спочатку звели як тимчасову споруду, її планували розібрати, але згодом там поставили радіоантени, і рішення відповідно було скасовано.

Висота вежі становить 324 метри, тож піднятись самотужки не вийде, для цього там сконструювали ліфт. Але попереджаємо, що черга буде довгою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Стамбулі.

Алла Гичка

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