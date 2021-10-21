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ICTV Ранок 21.10.2021 19:15
21.10.2021 19:15
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Незрівнянна. Адель відвідала баскетбольний матч разом з коханим

Незрівнянна. Адель відвідала баскетбольний матч разом з коханим

Британська співачка Адель відвідала баскетбольну гру.

Папараці зробили знімки, які розлетілися мережею.

Подивитись на гру зірка прийшла не сама, а разом зі спортивним агентом Річем Полом.

Знаменитість обрала для заходу шкіряний костюм шоколадного відтінку, поверх якого накинула пальто Louis Vuitton.

Пара активно підтримувала гравців, вони багато сміялась та посміхались.

Насправді, ці двоє зустрічаються ще з травня цього року.

Але офіційно підтвердили свої стосунки тільки місяць тому.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Тіна Кароль показала гарячі фото.

Фото: adele

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Теги: інстаграм зірок, Адель, шоу-бізнес
21.10.2021 19:15



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