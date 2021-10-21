Незрівнянна. Адель відвідала баскетбольний матч разом з коханим

Британська співачка Адель відвідала баскетбольну гру.
Папараці зробили знімки, які розлетілися мережею.
Подивитись на гру зірка прийшла не сама, а разом зі спортивним агентом Річем Полом.
Знаменитість обрала для заходу шкіряний костюм шоколадного відтінку, поверх якого накинула пальто Louis Vuitton.
Пара активно підтримувала гравців, вони багато сміялась та посміхались.
Насправді, ці двоє зустрічаються ще з травня цього року.
Але офіційно підтвердили свої стосунки тільки місяць тому.Також по темі: Святе місце порожнім не буває. Адель показала нового бойфренда Заробила не на концертах? Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Тіна Кароль показала гарячі фото.
Фото: adele