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ICTV Ранок 22.06.2021 19:15
22.06.2021 19:15
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Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ


Гарячими фото поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.

Так днями популярна 51-річна американська співачка, яка нещодавно цілувалась із колишнім Беном Аффлеком на людях, похвалилась в Insragram стильним образом.

 Лук дня, – підписала свої фото Дженніфер.

Найбільше увагу підписників привернули саме золотисті ботфорти на височенних підборах.

ботфорти Джей Ло фото

Виглядають вони й справді епатажно, тож безсумнівно пасують Джей Ло.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали останні новини про стосунки Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес
22.06.2021 19:15



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