Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ

Гарячими фото поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.
Так днями популярна 51-річна американська співачка, яка нещодавно цілувалась із колишнім Беном Аффлеком на людях, похвалилась в Insragram стильним образом.
Лук дня, – підписала свої фото Дженніфер.
Найбільше увагу підписників привернули саме золотисті ботфорти на височенних підборах.
Виглядають вони й справді епатажно, тож безсумнівно пасують Джей Ло.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали останні новини про стосунки Джей Ло та Бена Аффлека.
Фото: jlo
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22.06.2021 19:15
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