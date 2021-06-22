Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ

Гарячими фото поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.

Так днями популярна 51-річна американська співачка, яка нещодавно цілувалась із колишнім Беном Аффлеком на людях, похвалилась в Insragram стильним образом.

Лук дня, – підписала свої фото Дженніфер.

Найбільше увагу підписників привернули саме золотисті ботфорти на височенних підборах.

Виглядають вони й справді епатажно, тож безсумнівно пасують Джей Ло.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали останні новини про стосунки Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: jlo

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