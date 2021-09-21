УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 21.09.2021 20:20
21.09.2021 20:20
Поділитися

Святе місце порожнім не буває. Адель показала нового бойфренда

Святе місце порожнім не буває. Адель показала нового бойфренда

Британська співачка Адель підтвердила чутки про новий роман.

Знаменитість виклала спільне фото у своєму Інстаграм.

На третьому фото співачка позує разом зі спортивним агентом Річем Полом.

Вперше Адель вийшла у світ із  Річем два місяці тому.

А вже на початку вересня вони підтвердили чутки про роман,  коли папараці заскочили їх на побаченні.

Також по темі: -45 кг! Експрес-програма схуднення Адель Безпліддя не вирок. ТОП-7 зірок, які робили штучне запліднення Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото

Допис зібрав більше 7 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як змінилась фігура Адель після схуднення.

Фото: adele

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Адель, шоу-бізнес
21.09.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь