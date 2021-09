Святе місце порожнім не буває. Адель показала нового бойфренда

Британська співачка Адель підтвердила чутки про новий роман.

Знаменитість виклала спільне фото у своєму Інстаграм.

На третьому фото співачка позує разом зі спортивним агентом Річем Полом.

Вперше Адель вийшла у світ із Річем два місяці тому.

А вже на початку вересня вони підтвердили чутки про роман, коли папараці заскочили їх на побаченні.

Допис зібрав більше 7 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: adele

