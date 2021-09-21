Святе місце порожнім не буває. Адель показала нового бойфренда

Британська співачка Адель підтвердила чутки про новий роман.
Знаменитість виклала спільне фото у своєму Інстаграм.
На третьому фото співачка позує разом зі спортивним агентом Річем Полом.
Вперше Адель вийшла у світ із Річем два місяці тому.
А вже на початку вересня вони підтвердили чутки про роман, коли папараці заскочили їх на побаченні.Також по темі: -45 кг! Експрес-програма схуднення Адель Безпліддя не вирок. ТОП-7 зірок, які робили штучне запліднення Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото
Допис зібрав більше 7 мільйонів вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як змінилась фігура Адель після схуднення.
Фото: adele