«Крові було море». Ксенія Мішина про зйомки у хоррорі The Chernobyl Fallout

Українська зірка Ксенія Мішина знялася у фільмі жахів режисера Василя Москаленко

Проект називається THE CHERNOBYL FALLOUT, це перший український соціальний хоррор. Фільм повністю англійською мовою, сценарій адаптований голлівудським сценаристом Майком Маккі.

Сюжет фільму

За сюжетом, у Чернобильській Зоні Відчуження при таємничих обставинах зникає вчений з Великобританії (виконавець ролі – Роб Фельдман).

Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну й відправляється на пошуки у місто-привид Прип’ять.

Вона знайомиться з Анастасією, екстравагантною дівчиною, що працює адміністратором у місцевому готелі, і просить її допомогти з пошуками брата.

Саме персонаж Анастасії і грає Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина у стрічці The Chernobyl Fallout

Однією з моїх кіномрій – чи скоріше кіноцілей – були зйомки у хоррорі. І вуаля, нещодавно я приміряла на себе роль у фільмі жахів і отримала кайф від процесу. Не зважаючи на те, що роль була невеликою, в мене залишився синець на тілі. А ще чекало довге разгримування після складного гриму. Крові було море! – розповідає Мішина.

Режисер проекту Василь Москаленко та Ксенія Мішина на знімальному майданчіку багато репетирували, деякі сцени знімали по кілька разів, але знаходили час й поспілкуватись й подуркувати.

«Його (Василя – прім.ред.) історія та погляди викликають повагу та захват, – розповіла Ксенія Мішина про роботу з режисером Василем Москаленко. – Дуже приємно працювати з цілеспрямованими людьми, що замотивовані власними цілями».

Ксенія – дуже талановита та працьовита. Вона чудово впоралася з роллю англійською мовою. Думаю, що у Ксюші великі перспективі у світовому кіно. За п’ять років з її наполегливістю та самовіддачею вона може стати топ-акторкою Голлівуду, –поділився враженнями від роботи з Ксенією Мішиною режисер проекту Василь Москаленко.

Хто ще грає у фільмі

Головну роль у фільмі The Chrnobyl Fallout зіграла акторка з Великобританії Хлоя Луїза Буенс (останні релізи «Круелла» – Walt Disney, «Кінгсман» – 20th Century Fox).

Також, серед касту фільму Роб Фельдман («Вбиваючи Єву» – BBC America), Олег Драч («Смерть Сталіна», «Ціна правди»), Кіра Подольска («Кріпосна»).

Виробник фільму The Chernobyl Fallout – бутікова кінокомпанія Hollywood Ukraine.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про зйомки фільму The Chernobyl Fallout.

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