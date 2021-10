«Крові було море». Ксенія Мішина про зйомки у хоррорі The Chernobyl Fallout

Українська зірка Ксенія Мішина знялася у фільмі жахів режисера Василя Москаленко

Проект називається THE CHERNOBYL FALLOUT, це перший український соціальний хоррор. Фільм повністю англійською мовою, сценарій адаптований голлівудським сценаристом Майком Маккі.

За сюжетом, у Чернобильській Зоні Відчуження при таємничих обставинах зникає вчений з Великобританії (виконавець ролі – Роб Фельдман).

Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну й відправляється на пошуки у місто-привид Прип’ять.

Вона знайомиться з Анастасією, екстравагантною дівчиною, що працює адміністратором у місцевому готелі, і просить її допомогти з пошуками брата.

Саме персонаж Анастасії і грає Ксенія Мішина.

Режисер проекту Василь Москаленко та Ксенія Мішина на знімальному майданчіку багато репетирували, деякі сцени знімали по кілька разів, але знаходили час й поспілкуватись й подуркувати.

«Його (Василя – прім.ред.) історія та погляди викликають повагу та захват, – розповіла Ксенія Мішина про роботу з режисером Василем Москаленко. – Дуже приємно працювати з цілеспрямованими людьми, що замотивовані власними цілями».

Головну роль у фільмі The Chrnobyl Fallout зіграла акторка з Великобританії Хлоя Луїза Буенс (останні релізи «Круелла» – Walt Disney, «Кінгсман» – 20th Century Fox).

Також, серед касту фільму Роб Фельдман («Вбиваючи Єву» – BBC America), Олег Драч («Смерть Сталіна», «Ціна правди»), Кіра Подольска («Кріпосна»).

Виробник фільму The Chernobyl Fallout – бутікова кінокомпанія Hollywood Ukraine.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про зйомки фільму The Chernobyl Fallout.

