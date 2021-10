Гра в кальмара: 10 фактів про серіал, який захопив світ

Не встиг світ відійти від фільму “Паразити”, що в 2020 отримав Оскар одразу в 4 номінаціях, як південнокорейський кінематограф вразив дещо новим і не менш масштабним.

“Гра в кальмара” викликала спражній фурор, ставши найпопулярнішим серіалом у історії Netflix.

Люди по всьому світу наспівують ту моторошну пісеньку, знімають рімейки сцен у TikTok, ба навіть масово скуповують одяг, що нагадує їм головних героїв.

Ранок у Великому Місті не зміг пройти повз і зібрав для тебе добірку найцікавіших фактів про серіал, якими захочеться поділитися.

Але спершу дамо відповідь на питання: “Про що та ваша Гра в кальмара?”

Серіал складається з дев’яти серій і вже з самого опису стає зрозуміло — від нього відірватися буде не просто.

Сюжет розповідає про 456 людей, які загрузли в боргах.

Їм випадає шанс взяти участь у дитячих іграх і отримати величезний грошовий приз — 36 млн доларів.

Проте одне невелике уточнення — це ігри на виживання.

У інтерв’ю Wall Street Journal режисер “Гри в кальмара” Хван Дон Хек зізнався, що ідея йому прийшла ще 2008 року.

Під час написання своєї історії він використовув любов до коміксів та власний досвід, адже тоді його сім’я проходила через фінансові труднощі.

Вони вважали його надто насильницьким.

Втім, 2019-го ним зацікавився Netflix у рамках своєї стратегії з розширення виробництва серіалів на іноземних мовах.

У це важко повірити, але спочатку “Гра в кальмара” мала бути фільмом тривалістю менш ніж 2 години.

На щастя, Netflix вирішив адаптувати її під серіал.

Це дозволило Хвангу та його команді “додати до сюжету більше історій”, а також нових героїв.

Одним з персонажів, яких не було в оригінальному сценарії, став Джун Хо.

Про “Гру кальмаря” сьогодні говорять усі.

Дивовижно, але її творці практично не рекламували серіал.

Він став вірусним в основному через користувачіі TikTok, які одразу почали знімати тематичні відео.

У “Грі кальмаря” заховано десятки різноманітних символів.

От, наприклад, загибель кожного гравця майже завжди закінчується появою чорної труни з рожевою стрічкою.

За словами художнього керівника шоу, це символ мислення творця конкурсу. Він вважає себе богом, тож з милосердя дарує гравцям останній “подарунок”.

Гуртожиток виглядав, як склад, щоб підкреслити — учасники ігор розглядаються, як об’єкти, а не люди.

Гігантська лялька із гри “Червоне світло, зелене світло” заснована на знакових ілюстраціях з підручників для дітей 70-х і 80-х років.

Вона всіх добряче налякала у першій серії.

А тепер робить це на Філіппінах.

Там встановили відому ляльку біля пішохідного переходу одного з торговельних центрів.

Поки світло світлофора зелене – лялька стоїть спиною до переходу та наспівує свою моторошну пісню, а коли червоне – розвертається до перехожих та починає водити червоними очами.

Загиблих учасників у згаданих вище моторошних трунах несли до спеціальних крематоріїв.

У ньому під час Другої світової війни загинуло понад мільйон осіб, більшість із яких були євреями.

Від самого початку у героїв гри були підказки перед кожним випробуванням.

Так, 456 учасників жили в одній кімнаті, заставленій багатоярусними ліжками.

Коли гравці вибували, зайві ліжка прибирали.

Тоді ставали помітні зображення на стінах, які й були підказками.

Втім, їх не побачили ні гравці, ні більшість глядачів.

Деяким акторам було важко дихати через вбрання, а у інших “обличчя навіть почервоніло через алергію”.

Режисер пояснив це тим, що матеріал, із яких були виготоговлені спортивні костюми, легко запилюється.

І хоч той одяг був не надто комфортний, він вже встиг стати культовим.

Фанати серіалу скуповують подібне вбрання.

Деякі британські школи розіслали батькам школярів листи, в яких попереджають про санкції стосовно дітей, які дивилися «Гру в кальмара», повідомляє The Independent.

Річ у тім, що школярі почали відтворювати ігри з популярного серіалу. І покарання теж.

А тим часом у мережі ширяться чутки, ніби стримінгова платформа Netflıx хоче провести “Гру в кальмара” у реальному житті.

Подейкують, що правила вже оголошені і проводиться відбір.

Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Мережею також гуляють тисячі здогадок, чи варто чекати другий сезон.

І поки шанувальники “Гри в кальмара” тренують свою інтуїцію, платформа офіційних повідомлень не дає.

Проте, оскільки серіал побив усі можливі рекорди, цілком очевидно, що продовженню таки бути.

Навіть сам режисер натякнув на камбек, сказавши, що йому, можливо, знадобиться ціла кімната сценаристів для очікуваного всіма другого сезону.

