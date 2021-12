Не лише Кріпосна: кращі фільми та серіали з екс-холостячкою Ксенією Мішиною

Добірка кращих фільмів та серіалів із Ксенією Мішиною.

Їй присвячують пісні, засипають трояндами й просто обожнюють.

Перша в Україні “Холостячка” Ксенія Мішина справді повністю заслуговує на свою всенародну любов.

Адже у неї не лише довершена врода, а й різнобічний талант.

Якщо ти сумуєш за Мішиною і задумуєшся про повторний перегляд Холостячки, то точно зрадієш цьому матеріалу.

Адже Ранок у Великому Місті підготував чергову круту добірку.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,1

Найголовніша роль Ксенії Мішиної, що подарувала їй неабияку популярність.

Воно й не дивно. Акторка зуміла майстерно зіграти головну анатагоністку серіалу Лідію Шефир — жорстоку, примхливу, холодну і пекельно красиву…

Сюжет

Кріпачка Катерина Вербицька — власність найбагатшого ніжинського поміщика Червінського.

Однак дівчина зовсім не схожа на селянку.

У неї — бездоганні манери, вона вивчила кілька іноземних мов, грає на фортепіано й навіть пише картини.

Усе тому, що так її виховала хрещена мама — дружина Червінського.

Але за право на кохання та свободу їй доведеться довго боротися…

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 5,3

Якщо зараз немає настрою до важких, драматичних сюжетів, то мусиш звернути увагу на свіженьку україномовну комедію.

Тут Ксенія Мішина хоч і була смішною, але залишалась незмінно звабливою.

Сюжет

Восьмеро друзів приїжджають до Одеси на відкриття нового розважального клубу свого приятеля Андрія.

У закладі багато кімнат, де можна пограти і в Мафію, і в Крокодила.

Однак головна фішка клубу — Детекторрум із унікальним та надточним детектором брехні.

Друзі вирішують грати, при цьому не приховуючи найбільш інтимні таємниці одне одного.

Жодна пікантна подробиця не зможе втаїтися від штучного розуму.

Рік випуску: 2019

У цьому міні-серіалі Ксенія Мішина теж отримала одну з головних ролей.

Якщо тобі терміново треба розслабитись і підняти настрій, хутчіш його вмикай.

Окрім порції милоти, тут незаїжджений сюжет і неабияка мораль.

Сюжет:

У вишуканому житті хірурга Андрія Доніна все має бути ідеально.

Навіть для красуні-нареченої Ріти немає жодних винятків. Вона повинна вивчити, з якої чашки Андрій п’є каву і в якому порядку розставлені пам’ятні сови у нього на полиці.

Доніну злегка за 50, але він відмінно виглядає, стрункий, підтягнутий, бігає вранці і не збирається старіти.

Несподівано – як справжній підкидьок, підкинутий під двері – в його розмірене життя вривається маленька дівчинка Аля і перевертає все з ніг на голову.

Своєю появою і дитячою безпосередністю Аля дає зрозуміти дорослому, успішному лікаря, що життя його нехай і красиве, але не така вже правильне та щасливе.

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 5,2

Ще одна комедійна стрічка, яка чудово показує ранній етап акторської кар’єри Ксенії Мішиної.

Як виглядала та проявляла свої здібності екс-холостячка 5 років тому?

Маєш нагоду поглянути.

Сюжет

Четверо друзів прокидаються у поліцейському відділку, нічого не пам’ятаючи.

Їх звинувачують у вбивстві карлика, тіло якого знайшли на газоні будинку, де хлопці влаштували мегавечірку.

Герої збирають усі фото та відео, щоб з’ясувати, що трапилося минулої ночі.

Рік випуску: 2020

На антагоністів, на кшталт Ксенії Мішиної, можна дивитися вічно.

Ось у цьому серіалі з напруженим та динамічним сюжетом ти точно будеш її обожнювати й ненавидіти водночас.

Сюжет

У Тетяни та Михайла Кравчуків є усиновлений син Лев.

Хлопчик має сильний характер і надмірну впертість.

Все тільки погіршується, коли Лев досягає піділіткового віку.

Але справжні негаразди спіткають сім’ю, коли біологічна мати Лева звільняється з в’язниці.

Жінка твердо налаштована повернути сина.

Але що це — любов чи розроблений план помсти?

Фото: misha.k.ua

