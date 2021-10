The Chernobyl Fallout. В Україні знімають соціальний хоррор про Чорнобиль

У Києві знімають фільм «The Chernobyl Fallout» («Чорнобиль паранормальний») режисера Василя Москаленко.

Головні ролі виконають українська зірка кіно і ТБ Ксенія Мішина, український актор театру і кіно Роб Фельдман (серіал «Вбиваючи Єву», «Останній крок», «Нельсон»), британська акторка Chloé Louise Booyens (Хлоя Луїза Буенс – «Круелла »,« Кінгсман »).

Головну чоловічу роль виконає режисер фільму, Василь Москаленко.

Оригінальний сценарій до фільму, написаний режисером Василем Москаленко, був адаптований голлівудським сценаристом Майком Маккі ( «Коп», «Сищик», «CSI: Місце злочину Майамі», «Сімейні часи»).

Кіно створюється англійською мовою, оскільки спочатку планується до виходу в міжнародний прокат. Світова та українська прем’єри пройдуть одночасно.

Орієнтовний час виходу фільму на екрани – осінь 2022 року.

У Чорнобильській зоні відчуження при таємничих обставинах зникає вчений з Великобританії (Роб Фельдман). Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну і відправляється в місто-привид Прип’ять на пошуки брата.

Олівія зупиняється в готелі «Чорнобиль». У номері, в якому жив брат, вона знаходить загадкові записи, який той зробив напередодні свого зникнення…

Адміністраторка готелю Анастасія (Ксенія Мішина) радить Олівії звернутися за допомогою до парапсихології Сергію (Василь Москаленко), який вивчає аномальні явища в Чорнобильській Зоні Відчуження.

За останні п’ять років жанр соціального хоррора став неймовірно популярним на Заході.

Можна згадати гучні фільми «Ми» (реж. Джордан Пив), «Воно» (реж. Енді Мускетті), «Реінкарнація» (реж. Арі Астер), «Тихе місце» (реж. Джон Красінскі).

Зйомки картини проходять у Києві.

Британська актриса Хлоя Луїза Буенс провела в українській столиці десять днів. За цей час встигла полюбити борщ і вивчити сто українських слів.

Правда, ім’я своєї партнерки по фільму, Ксенії Мішиной, вимовляти правильно так і не навчилася.

До речі, для самої Ксенії роль в хоррор виявилася виконанням її давньої мрії:

Акторка зізнається: коли була маленькою, їй було цікаво, чи страшно акторам по той бік екрану.

Фото: vasyl.moskalenko

