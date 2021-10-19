Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці

Дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як веселиться на вечірках.
Цими фотографіями зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
Так, на серії світлин знаменитість позує в чорній силуетній сукні з рукавом на одному плечі.
Де мій бармен Девід Бекхем, коли він мені потрібний? — прокоментувала Вікторія.
До речі, в руках Бекхем тримає пляшку віскі.
Саме алкогольного бренду віскі Девід Бекхем став обличчям.
Допис встиг зібрати майже 200 тисяч вподобань.Також по темі: Прихильниці в захваті. Девід Бекхем показав, як тренується з голим торсом Іспанська пристрасть. ТОП-7 фільмів з Хав'єром Бардемом У костюмі і з м'ячем: як Девід Бекхем згадав молодість
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка.
Фото: victoriabeckham