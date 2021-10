Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці

Дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як веселиться на вечірках.

Цими фотографіями зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, на серії світлин знаменитість позує в чорній силуетній сукні з рукавом на одному плечі.

До речі, в руках Бекхем тримає пляшку віскі.

Саме алкогольного бренду віскі Девід Бекхем став обличчям.

Допис встиг зібрати майже 200 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка.

Фото: victoriabeckham

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.