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ICTV Ранок 19.10.2021 19:15
19.10.2021 19:15
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Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці

Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці

Дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як веселиться на вечірках.

Цими фотографіями зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, на серії світлин знаменитість позує в чорній силуетній сукні з рукавом на одному плечі.

Де мій бармен Девід Бекхем, коли він мені потрібний? — прокоментувала Вікторія.

До речі, в руках Бекхем тримає пляшку віскі.

Саме алкогольного бренду віскі Девід Бекхем став обличчям.

Допис встиг зібрати майже 200 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка.

Фото: victoriabeckham

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Теги: інстаграм зірок, Вікторія Бекхем, шоу-бізнес
19.10.2021 19:15



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