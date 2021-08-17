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ICTV Ранок 17.08.2021 19:01
17.08.2021 19:01
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Прихильниці в захваті. Девід Бекхем показав, як тренується з голим торсом

Прихильниці в захваті. Девід Бекхем показав, як тренується з голим торсом

Британський футболіст Девід Бекхем показав прихильникам, як займається спортом.

46-річна знаменитість опублікував відео тренування у своєму інстаграм-блозі.

Допис Бекхема уже вподобали понад 580 тисяч користувачів.

Зауважимо, що зірковий футболіст дещо змінив зачіску.

Спортсмен пофарбував волосся у відтінок блонду.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: Depositphotos

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Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем, зірки, шоу-біз
17.08.2021 19:01



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