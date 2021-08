Прихильниці в захваті. Девід Бекхем показав, як тренується з голим торсом

Британський футболіст Девід Бекхем показав прихильникам, як займається спортом.

46-річна знаменитість опублікував відео тренування у своєму інстаграм-блозі.

Допис Бекхема уже вподобали понад 580 тисяч користувачів.

Зауважимо, що зірковий футболіст дещо змінив зачіску.

Спортсмен пофарбував волосся у відтінок блонду.

