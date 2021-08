У костюмі і з м’ячем: як Девід Бекхем згадав молодість

Нещодавно Девід Бекхем, один з найвідоміших зірок футболу, вийшов на ігрове поле у костюмі.

Футболіст не втримався і вирішив показати свою майстерність прямо в діловому костюмі та у туфлях.

Відео зібрало більше 2,5 мільйонів вподобань, а підписники у коментарях жартують над тим, що лабутени ідеально підходять для набивання м’яча.

Так, серед зірок, які не втримались і прокоментували пост є: футболіста Неймара, а також боєць ММА Девід Гарднер.

Детальніше про це – дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зміни у іміджі легендарного футболіста.

Фото: davidbeckham

