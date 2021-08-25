У костюмі і з м’ячем: як Девід Бекхем згадав молодість

Нещодавно Девід Бекхем, один з найвідоміших зірок футболу, вийшов на ігрове поле у костюмі.
Футболіст не втримався і вирішив показати свою майстерність прямо в діловому костюмі та у туфлях.
— Я думаю мені може знадобитися нова пара взуття, – прокоментував відео Бекхем.
Відео зібрало більше 2,5 мільйонів вподобань, а підписники у коментарях жартують над тим, що лабутени ідеально підходять для набивання м’яча.
Так, серед зірок, які не втримались і прокоментували пост є: футболіста Неймара, а також боєць ММА Девід Гарднер.Також по темі: Прихильниці в захваті. Девід Бекхем показав, як тренується з голим торсом Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки Вікторія Бекхем знялась у пікантній фотосесії для глянцю
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про зміни у іміджі легендарного футболіста.
Фото: davidbeckham