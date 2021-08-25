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ICTV Ранок 25.08.2021 19:00
25.08.2021 19:00
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У костюмі і з м’ячем: як Девід Бекхем згадав молодість

У костюмі і з м’ячем: як Девід Бекхем згадав молодість

Нещодавно Девід Бекхем, один з найвідоміших зірок футболу, вийшов на ігрове поле у костюмі. 

Футболіст не втримався і вирішив показати свою майстерність прямо в діловому костюмі та у туфлях.

— Я думаю мені може знадобитися нова пара взуття, – прокоментував відео Бекхем.

Відео зібрало більше 2,5 мільйонів вподобань, а підписники у коментарях жартують над тим, що лабутени ідеально підходять для набивання м’яча.

Так, серед зірок, які не втримались і прокоментували пост є: футболіста Неймара, а також боєць ММА Девід Гарднер.

Також по темі: Прихильниці в захваті. Девід Бекхем показав, як тренується з голим торсом Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки Вікторія Бекхем знялась у пікантній фотосесії для глянцю

Детальніше про це – дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зміни у іміджі легендарного футболіста.

Фото: davidbeckham

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Теги: Девід Бекхем, легенда футболу, шоу-бізнес
25.08.2021 19:00



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