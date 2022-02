Іспанська пристрасть. ТОП фільмів з Хав’єром Бардемом

Добірка кращих фільмів з Хав’єром Бардемом.

Сьогодні мова піде про найвідомішого іспанського актора сучасності Хав’єра Бардема, якого днями номінували на Оскар у номінації Найкраща чоловіча роль за роботу у фільмі Бути Рікардо.

Одну статуетку Оскар Бардем уже має – її він отримав за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі Старим тут не місце.

Коли цей майстер своєї справи з’являється на екрані, то відразу привертає увагу всіх глядачів.

І справа не лише у шаленій харизмі, а й у його таланті перевтілюватись.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку фільмів з участю актора, у яких він постає у найрізноманітніших амплуа.

Дивись і насолоджуйся!

Рік випуску: 2007

Рейтинг IMDb: 8,1

Усім любителям напружених сюжетів та динамічного розвитку подій — увага!

Радимо не проходити повз фільм “Старим тут не місце”.

З ним цікавий вечір із затамованим подихом тобі гарантований!

Сюжет

Події фільму переносять глядача в літо 1980 року.

Зовсім випадково звичайний робітник знаходить у пустелі купу трупів, вантажівку з героїном і два мільйони доларів.

Він забирає гроші собі і провокує цим моторошну хвилю насильства, яку навіть вся поліція Західного Техасу не може зупинити…

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 8,0

Якщо ти любиш біографічні фільми, то у нас хороші новини — їх у сьогоднішній добірці буде досхочу.

Ось цей, наприклад, змусить багато що переосмислити.

Але й без сліз не обійдеться. Тому готуй серветки.

Сюжет

Сюжет фільму ґрунтується на реальній історії Рамона Сампедро, бортового механіка океанічного судна, який у віці двадцяти років невдало стрибнув зі скелі у море і зламав шию.

Протягом 30 років прикутий до ліжка чоловік намагався домогтися визнання свого права на евтаназію.

Але при тому, що сам прагнув звільнитися від свого нерухомого тіла, він переконував інших у тому, що жити потрібно…

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 7,5

Попередження: тут буде занадто сумно!

Геніальне виконання головної ролі Хав’єром Бардемом змушує перейнятися трагізмом історії фільму “Б’ютифул”.

Тому серветки далеко не вікладай, вони ще знадобляться.

Сюжет

Розлучений батько двох дітей Уксбаль — своя людина в тіньовому світі Барселони.

Для правоохоронних органів він — порушник закону.

Для нелегальних іммігрантів, яким допомагає отримати роботу — добрий ангел.

Одного дня Уксбаль дізнається про невиліковну хворобу і поступово починає готуватися до смерті…

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 7,2

Роль Бардема у фільмі “Поки не настала ніч” зробила його першим іспанцем, який коли-небудь був номінований на премію “Оскар” і принесла йому світову популярність.

Для неї актор втратив 14 кілограмів, а також вивчив кубинський та англійський діалекти.

Гріх, на наша думку, не оцінити таких зусиль.

Сюжет

Біографічний фільм про кубинського поета і романтіста Ренальдо Аренаса.

Письменник ніколи не приховував своєї сексуальної орієнтації.

І за це, а також за те, що публікував свої роботи за кордоном без офіційної згоди влади, на початку сімдесятих він був заарештований.

Протягом наступного десятиліття, Аренас безуспішно намагається покинути країну. Але чи вдасться йому?

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 6,6

Якщо захотілось лякалок на ніч, тоді вмикай “Мати!”

Цей драматичний фільм жахів не залишить нікого байдужим.

Бодай через те, що Дженніфер Лоуренс та Хав’єр Бардем — ще той гарячий тандем!

Сюжет

Сімейна пара живе прекрасним спокійним життям.

ВОНА відновила старий будинок та вселила у нього справжнє життя. Але ЙОМУ цього мало.

Одного дня до подружжя приїжджають неждані гості.

Поява незнайомців у будинку не тільки руйнує розмірене життя господарів, а й змушує їх перевірити стосунки на міцність…

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 6,3

Якщо ми вже почали говорити про гарячі тандеми, то неможливо пройти повз стрічку “Ескобар”, на екрані якої зустрілись Пенелопа Крус та Хав’єр Бардем.

Для цієї ролі, актору довелось змінитися до невпізнаваності.

Але вийшло зате максимально правдиво!

Сюжет

На початку 1980-х популярна колумбійська телеведуча Вірхінія Вальєхо знайомиться з наркоторговцем Пабло Ескобаром.

Злочинець вражає журналістку тим, що витрачається на розчищення нетрів і будівництво будинків для бідняків.

Незабаром вони стають коханцями.

І Вальєхо поблизу спостерігає за тим, як Ескобар створює наркокартель, намагається підім’яти під себе владу в Колумбії і бореться з місцевими військовими і з їхніми американськими спонсорами.

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7,1

І наостанок — красива, чуттєва мелодрама від легендарного режисера Вуді Аллена.

Хоча іспанських пристрастей у ній буде досхочу.

І все це на фоні прекрасної Барселони… Одним словом, вмикай і насолоджуйся!

Сюжет

Двоє молодих дівчат приїжджають на відпочинок у Барселону.

Кожна з них переслідує свою мету.

Вікі хоче у спокійній обстановці дописати дипломний проект.

А Крістіна мріє завести роман і зануритися у вир пригод.

Раптово в їхньому житті з’являється чарівний художник Антоніо…

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDB: 6,6

За роль у цій стрічці Хав’єра номінували на премію Оскар 2022 як найкращого актора.

Воно й не дивно, адже разом зі своєю партнеркою Ніколь Кідман він зміг закохати глядачів у свого персонажа, емоції якого відчуваються навіть через екран на всі сто відсотків.

Сюжет

Події стрічки розгортають у п’ятдесятих роках минулого століття. Відоме подружжя акторів і продюсерів намагається зняти черговий епізод колись успішного ситкому «Я люблю Люсі».

Проте через нібито антиамериканську діяльність дружини Арнаса, якого втілив на екрані Хав’єр, телекомпанія та спонсор шоу готові відмовитися від виробництва серіалу.

У газетах постійно пишуть про численні зради персонажа Бердема, у стосунках закоханих утворюється тріщина.

Чи вдасться головним героям до останнього стримуватися й до останнього грати свої ролі у серіалі?

Чи залишиться подружжя разом після всього?

