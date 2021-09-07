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У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка

У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем виставила пікантний знімок свого чоловіка.

Знаменитість виклала світлину у свій Instagram.

На фотографії видно, як засмагає 46-річний Девід у чорних плавках, які злегка спущені, що видно частину сідниці футболіста.

З неділею, ласкаво просимо, –  підписала знімок Вікторія.

Допис вже встиг зібрати майже 1,5 мільйонів вподобань. Але воно й не дивно.

Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Девід Бекхем тренується з голим торсом.

Фото: davidbeckham

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Теги: інстаграм зірок, Вікторія Бекхем, Девід Бекхем, шоу-бізнес
07.09.2021 15:00



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