У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем виставила пікантний знімок свого чоловіка.

Знаменитість виклала світлину у свій Instagram.

На фотографії видно, як засмагає 46-річний Девід у чорних плавках, які злегка спущені, що видно частину сідниці футболіста.

Допис вже встиг зібрати майже 1,5 мільйонів вподобань. Але воно й не дивно.

Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Девід Бекхем тренується з голим торсом.

Фото: davidbeckham

