У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем виставила пікантний знімок свого чоловіка.
Знаменитість виклала світлину у свій Instagram.
На фотографії видно, як засмагає 46-річний Девід у чорних плавках, які злегка спущені, що видно частину сідниці футболіста.
З неділею, ласкаво просимо, – підписала знімок Вікторія.
Допис вже встиг зібрати майже 1,5 мільйонів вподобань. Але воно й не дивно.
Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Девід Бекхем тренується з голим торсом.
Фото: davidbeckham
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07.09.2021 15:00
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