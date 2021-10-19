Час до перукаря. Володимир Остапчук показав кумедне відео із новою зачіскою

Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук вирішив змінити імідж.
Так, зірка поділилась кумедним відео у своєму Інстаграм-блозі.
На ролику видно, що перукар прибрав волосся по бокам.
Шанувальники ж активно коментують новий допис.
Пост встиг зібрати більше 130 тисяч переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми писали, Володимир Остапчук дав ексклюзивне інтерв’ю Олександрі Кучеренко.
Фото: vova_ostapchuk
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19.10.2021 20:20
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