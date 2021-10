Час до перукаря. Володимир Остапчук показав кумедне відео із новою зачіскою

Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук вирішив змінити імідж.

Так, зірка поділилась кумедним відео у своєму Інстаграм-блозі.

На ролику видно, що перукар прибрав волосся по бокам.

Шанувальники ж активно коментують новий допис.

Пост встиг зібрати більше 130 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали, Володимир Остапчук дав ексклюзивне інтерв’ю Олександрі Кучеренко.

Фото: vova_ostapchuk

