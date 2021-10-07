Секрети краси Олександри Кучеренко — поради від телеведучої та володарки титулу Міс Україна

Як виглядати чудово та які секрети у догляді за красою і здоров’ям застосовує українська журналістка, телеведуча, професійна танцівниця та модель?
Олександра Кучеренко – не лише ведуча рубрики 33 за 3 на Ранку у великому місті, а й Міс Україна 2016. То які beauty-секретики має Саша?
Ми поспілкувався з нею — і готові поділитися інформацією з «перших вуст».
Далі – пряма мова Олександри.
Що, на твою думку, справжня жіноча краса?
– Я думаю, ніхто не зможе дати точного визначення. Бо кожен бачить по-своєму і обирає за своїм смаком.
Краса не має сталих параметрів чи канонів. Це поєднання багатьох ознак, і не тільки зовнішніх.
Очі красиві, коли в них є глибина, а губи гарні ті, що промовляють розумне.
Як на мене, справжня жіноча краса – це краса щасливої жінки, закоханої та успішної.
У чому полягає твій секрет краси?
– Секрет в тому, що його нема:)
Я не думаю про те, як мені бути красивою. Я просто поважаю себе, ціную і люблю те, що маю.Також по темі: Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі "Гарячіша за пекло": секрети краси Дуа Ліпи Як правильно сушити волосся феном: 10 б’юті-секретів
Не женуся за трендами, а намагаюся зберігати свою індивідуальність.
Як доводиться боротися із зовнішніми негативними факторами, що впливають на здоров‘я та красу?
– Забруднене повітря, неякісна вода, неправильне харчування, стрес, втома – все це так чи інакше відображається на здоров‘ї, а значить – і на красі.
На жаль, у сучасному житті неможливо повністю позбутися цих факторів.
Можна лише намагатися мінімізувати їхній негативний вплив. Але ефект від цього буде, якщо контролювати щодня: що їсиш, скільки спиш, як стежиш за собою.
Навіть у найбільш напружені дні, коли ти весь в роботі або в дорозі, важливо не забувати про себе – знайти час, щоб пообідати, відпочити, заспокоїтися, змити косметику, випити води, подихати свіжим повітрям.
Я вчуся завжди піклуватися про себе і ніколи не жертвувати своїм здоров’ям і красою заради будь-чого.
Організм потребує вітамінів та постійних оновлень. Які вітаміни завжди є у тебе вдома?
– Мені здається, що я вже на 70% складаюся не з води, а з вітамінів – так багато я їх вживаю!:)
Навесні і восени я зазвичай приймаю вітамінний курс для зоров‘я волосся, нігтів та підтримки імунної системи загалом.
Особливо зараз в небезпечний період захворювань посилено вживаю вітамін С, Д, Е, омега, цинк.
Який, на твою думку, повинен бути якісний догляд за шкірою та волоссям?
– Головне – регулярний! Багато хто думає, що можна раз на місяць сходити в салон краси чи до косметолога, і цього догляду буде достатньо.
Насправді, щоб досягнути успіху у будь-чому, треба докладати багато часу і зусиль.
Консультуватися зі спеціалістами, шукати собі косметологічні засоби, які підійдуть під тип та потреби шкіри і волосся, а знайшовши – сформувати власну систему домашнього догляду і слідувати за нею щодня.
Тоді вже іти на додаткові послуги в салон краси.
Як часто потрібно приділяти час спорту, та на який вид слід звернути увагу?
– Правильне харчування та спорт – основа здоров’я, привабливого зовнішнього вигляду та підтягнутого тіла. А ще гарного настрою і сприйняття себе!
Якщо у когось не складаються відносини зі спортом, то, напевно, ще просто не знайдений той, що приноситиме справжнє задоволення.
З 5 років я професійно займалася бально-спортивними танцями, любила також кінний спорт, лижі, велосипед.
Тепер, щоб завжди залишатися у гарній спортивній формі, активно займаюся плаванням. Тренуюся тричі на тиждень і пропливаю до 2 км за годинне тренування.
Для мене це ідеальний вид спорту – як для фізичного, так і для емоційного здоров’я.
Чи користуєшся бюджетними косметичними засобами або народними методами у догляді за собою?
– З традиційних методів мені найбільше подобається сон:)
Намагаюся не пізно лягати і спати не менше 8 годин. Огірки на очі не накладаю, а от мед можу намастити на губи, коли через холод і вітер вони стали сухі чи потріскані. Справді дієво!
Які лайфхаки ти готова розкрити глядачам Ранку у Великому Місті, щоб підтримувати красу?
– Глядачі Ранку звикли завжди бачити мене в гримі у рубриці «33 за 3», яку я веду.
Як правило, я сама роблю собі макіяж на зйомки. І коли вони закінчуються – одразу біжу його змивати.
Декоративна косметика, навіть гарної якості, забруднює пори і негативно впливає на стан шкіри.
Тому моя порада – давати відпочинок своєму обличчю! І частіше ваштовувати собі дні nomakeup.
Яким чином доглядаєш за шкірою обличчя?
– Відколи я стала амбасадором бренду натуральної французької косметики, я щоденно користуюся нею для догляду за шкірою обличчя.
Раз на два тижні навідуюся до косметолога, який підбирає мені індивідуальний комплекс – зволожуючий, тонізуючий, або заспокійливий.
А перед тим, як виходити на вулицю чи робити макіяж, завжди наношу на обличчя крем, що захищає від забруднень.
Нагадаймо, раніше ми розповідали про секрети краси Мадонни .
Марина Максакова