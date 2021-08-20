Український шоумен Володимир Остапчук 19 серпня святкував другу річницю з дня знайомства з новою дружиною Христиною Горняк.
У своєму Instagram телеведучий поділився світлиною та подякував дружині за “Так” на пропозицію руки та серця.
Любов переможе, — так Володимир підписав фото.
Світлина зібрала більше 15 тисяч вподобань. У коментарях підписники вітають подружжя з їх святом та захоплються красою пари.
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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найбільші гонорари Володимира Остапчука у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”
Фото: vova_ostapchuk
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20.08.2021 20:30
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