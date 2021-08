Український шоумен Володимир Остапчук 19 серпня святкував другу річницю з дня знайомства з новою дружиною Христиною Горняк.

У своєму Instagram телеведучий поділився світлиною та подякував дружині за “Так” на пропозицію руки та серця.

Світлина зібрала більше 15 тисяч вподобань. У коментарях підписники вітають подружжя з їх святом та захоплються красою пари.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Фото: vova_ostapchuk

