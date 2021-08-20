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ICTV Ранок 20.08.2021 20:30
20.08.2021 20:30
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“Кохання переможе” — як Володимир Остапчук відсвяткував річницю стосунків

“Кохання переможе” — як Володимир Остапчук відсвяткував річницю стосунків

Український шоумен Володимир Остапчук 19 серпня святкував другу річницю з дня знайомства з новою дружиною Христиною Горняк.

У своєму Instagram телеведучий поділився світлиною та подякував дружині за “Так” на пропозицію руки та серця.

Любов переможе, — так Володимир підписав фото.

Світлина зібрала більше 15 тисяч вподобань. У коментарях підписники вітають подружжя з їх святом та захоплються красою пари.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найбільші гонорари Володимира Остапчука у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”

Фото: vova_ostapchuk

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Теги: Володимир Остапчук, шоу-бізнес
20.08.2021 20:30



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