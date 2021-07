Володимир Остапчук назвав суму свого найбільшого гонорару – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“До 24 років я не розумів, чим хочу займатися” — так ведучий Володимир Остапчук охарактеризував найбільшу у своєму житті поразку.

Про це шоумен сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, як він реагує, коли з його жартів не сміються, Остапчук відповів так:

Також шоумен зізнався, за що отримав свій найбільший гонорар.

А ось на питання про те, за що би він попросив би вибачення у колишньої дружини, телеведучий коротко сказав: “Ні за що”.

За який проект на телебаченні Остапчуку соромно, яка найдорожча річ у його гардеробі, заради чого він готовий пробігти голим по Хрещатику – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав Дмитро Шуров.

Фото: vova_ostapchuk

