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ICTV Ранок 06.07.2021 10:15
06.07.2021 10:15
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Володимир Остапчук назвав суму свого найбільшого гонорару – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3


“До 24 років я не розумів, чим хочу займатися” — так ведучий Володимир Остапчук охарактеризував найбільшу у своєму житті поразку. 

Про це шоумен сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, як він реагує, коли з його жартів не сміються, Остапчук відповів так:

Нормально. Це не значить, що проблема в жартах, проблема, можливо, в людях.

Також шоумен зізнався, за що отримав свій найбільший гонорар.

За корпоратив. Десь 12 тисяч доларів.

А ось на питання про те, за що би він попросив би вибачення у колишньої дружини, телеведучий коротко сказав: “Ні за що”.

Також по темі: Остапчук показав, як відпочиває з дружиною в Чорногорії – ФОТО Степан Казанін розповів, чи очікує Квартал 95 на повернення Зеленського: інтерв'ю | 33 ЗА 3 Дмитро Танкович розповів, чим відрізняється менталітет українців і білорусів: інтерв'ю | 33 за 3

За який проект на телебаченні Остапчуку соромно, яка найдорожча річ у його гардеробі, заради чого він готовий пробігти голим по Хрещатику – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав Дмитро Шуров.

Фото: vova_ostapchuk

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Теги: 33 за 3, Володимир Остапчук, Олександра Кучеренко
06.07.2021 10:15



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