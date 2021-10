Королева класики. Добірка вишуканих образів Дженніфер Еністон

Модні образи Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон прославилась роллю в серіалі “Друзі”. Там вона зіграла капризну дівчину Рейчел, яка знається на моді та має непевершений смак.

Стиль героїні й досі залишається актуальним, але й сама Еністон може дати фору будь-якій модниці. Адже кожен її образ ретельно продуманий та гармонійний.

Кожен її образ ніби з глянцю.

Більшість її речей — це ті базові речі, які складають основу гардеробу.

Якщо ти хочеш дізнатись більше про стиль Дженніфер Еністон і надихнутись — читай цей матеріал.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних луків зірки.

Тренд, що дійшов до нас наприкінці літа, але точно буде ще актуальним наступного спекотного сезону.

Сукня на зав’язках допоможе підкреслити талію та приховати недосконалості фігури.

Дженніфер Еністон обрала міні-сукню з зав’язками спереду з акцентними рукавами.

Мода циклічна, і це правда.

Тому не варто поспішати викидати речі, щойно вони перейшли в категорію антитрендів.

Так, наприклад, Еністон з тих зірок, що вік їм пасує і вони не бояться показувати себе у всій красі.

Тому вона сміливо демонструє фігуру у стильному образі у східних мотивах, де видно голий підтягнутий живіт Дженніфер.

Що може бути краще за зручний одяг?

Тільки те, що він ще й стильний.

Дженніфер гарно вдалось підібрати спортивний костюм блакитного кольору та поєднати з шарфом і захисною маскою.

Доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Спідниця-олівець чудово підкреслює фігуру й так бездоганну фігуру Еністон.

До неї знаменитість підібрала кофтину без рукавів і доповнила образ масивним годинником та браслетом.

Вийшов класичний, але жіночний наряд в офіс, який варто взяти на замітку.

Дженніфер обожнює штани-палаццо і радить їх усім модницям.

Тож якщо у твоєму гардеробі їх ще немає — саме час придбати.

Еністон показала, як носити палаццо стильно.

Як варіант: чорна сорочка з коміром та манжетами з акцентними ґудзиками.

