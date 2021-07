Богиня нью-йоркської моди. Стильні образи Емілі Ратаковскі

Модні образи Емілі Ратаковскі — ФОТО.

Поки одні мріють про її ноги, інші під хіти Насті Каменських заздрять її талії…

Так, сьогодні мова піде про 30-річну супермодель та акторку Емілі Ратаковскі.

Вона підкорила світ не лише своєю вродою, а й відмінним смаком.

Тому Ранок у Великому Місті приніс тобі ТОП-5 модних образів від головної трендсеттерки Манхеттену.

Мінімалізм ніколи не втрачає актуальності.

І, якщо тобі потрібен доказ від того, хто задає тренди, а не лише про них пише, тоді поглянь на Емілі Ратаковські.

Незважаючи на простоту кольорів і форм, її образи в жодному випадку не є нудними.

Навпаки — вони підкреслюють сексуальність зірки і дозволяють закцентувати увагу на головному — на ній.

Ми зібрались тут, щоб поговорити про моду.

Та все ж, ніхто з нас не заперечить очевидного факту — повсякденний одяг насамперед має бути зручним.

Емілі Ратаковскі знає, як поєднати стиль та комфорт.

Вона сміливо комбінує джинси із діловими жакетами.

До речі, десь ми це вже бачили…

Жодна тепла пора не обійдеться без експерементів з відтінками.

Але міксувати кольори потрібно грамотно, за правилами колорблокінгу.

У Ратаковські з цим проблем немає.

Поглянь, як вправно вона додала фарб до чорної сукні.

Безперечно, королеві Ратаковські пасують короткі сукні.

Особливо, якщо вони з шовку.

Багато мудрувати з цим образом не доведеться.

Достатньо лише додати красивих аксесуарів і все — ти в тренді.

Гардероб жодної красуні не обійдеться без ділових костюмів.

І здавалося б, що тут можна придумати нового…

Проте для Емілі Ратаковські немає нічого неможливого.

Ось для прикладу цей лук із бриджами, бралетом та оверсайз-жакетом.

Виглядає він мега по-новаторськи і водночас нагадує одразу всіх модниць із 90-их… Тепер зрозуміло, чому її називають трендсетеркою.

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Ані Тейлор-Джой.

Фото: emrata

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.