Не лише Рейчел Грін. ТОП-7 ролей неперевершеної Дженніфер Еністон

Добірка фільмів, у яких зіграла неперевершена Дженніфер Еністон.

Цю красуню знають не лише прихильники культового серіалу “Друзів”.

Вона завоювала любов мільйонів людей по всьому світу завдяки таланту, харизмі та безпосередньості.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив забезпечити тобі хороший вечір у компанії неперевершеної зірки Голлівуду Дженніфер Еністон.

Обирай, що тобі більше до душі, і насолоджуйся!

Рік випуску: 2003

Рейтинг IMDB: 6,7

Вічно можна дивитись на 3 речі: як палає вогонь, як тече вода і як грає харизматичний Джим Керрі.

А от у парі з королевою комедій Дженніфер Еністон йому вдалося ще краще!

Сюжет

Репортера Брюса Нолана цікавить лише його кар’єра.

Він одержимий ідеєю стати телеведучим, проте заповітне місце спливає у нього з-під носа.

І Тоді Брюс звинувачує Бога в тому, що Він занадто несправедливий до нього.

Що, незважаючи на всі його старання, Господь дарує щастя іншим…

І Господь дає йому шанс. Цікаво, що з того вийде…

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDB: 6,0

Тут обійдеться без трагічної любові і супер молодіжного гумору.

Натомість можна буде досхочу намилуватись чарівною парою талановитих акторів — Дженніфер Еністон і Бена Стіллера.

Сюжет

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDB: 6,6

А ця сильна гостросюжетна драма дозволить по-новому глянути на акторський потенціпл Дженніфер Еністон.

Схоже, тут вона зіграла з повною самовіддачею, розчинившись у своїй героїні та її неймовірній історії.

Сюжет

Кожен день Чарльза Шайна, службовця рекламного агенства, схожий на попередній.

Щоранку він сідає на той самий потяг і їде на роботу.

сі сили Чарльза та його дружини Діани спрямовані тільки на лікування дочки Емі, хворої на діабет.

Однак все змінюється одного ранку, коли Чарльз запізнюється на свій потяг і випадково знайомиться з іншою дівчиною — Люсіндою…

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDB: 5,7

Повертаємось до легких та милих комедій, які наповнять твій вечір позитивом і допоможуть розслабитись.

Ця ще й зробить його красивим. Бо окрім Дженніфер Еністон, тут зіграли легендарні Джулія Робертс та Кейт Хадсон.

Сюжет

День матері — непросте випробування, насамперед, для самих жінок.

Жодне свято не вимагає від матерів стільки нервів, а від чоловіків та дітей — такої концентрації уваги.

Проте найкращі подарунки, як правило, жінки дарують собі самі.

Головні героїні цієї комедії зіткнуться з багатьма побутовими труднощами і незручними моментами. Але все ж знайдуть справжнє кохання та сімейну гармонію…

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDB: 5,6

Ця стрічка теж напрочуд легка, смішна і варта твоєї уваги.

Гадаємо, це читається навіть у назві!

Ідеальний спосіб розгрузити голову після важких буднів.

Сюжет

Головний герой — Майло, колишній поліцейський, а тепер мисливець за головами, що займається розшуком злочинців-втікачів.

Він отримує завдання знайти і відправити до в’язниці журналістку Ніколь, що втекла з-під застави.

Іронія долі в тому, що Ніколь — колишня дружина Майло.

Журналістці допомагає її друг і колега Стюарт, який помилково вважає себе її бойфрендом, і також йде по сліду дамочки, яка тікає…

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDB:

А це вже не класичний ромком.

Ця мелодрама змусить розчулитись, порефлексувати і поплакати наприкінці.

Спойлер — від щастя.

Сюжет

Головний герой історії, вдівець Берк Райан, стає мегапопулярним після виходу у світ його книги про те, як знайти в собі сили, щоб впоратися з втратою близької людини.

Подолавши власне горе і написавши книгу, Райан тепер допомагає іншим людям справлятися з бідою.

На одному з психологічних семінарів він знайомиться з дівчиною — самотньою флористкою Елоїзою.

Поступово Берк розуміє, що знову закохався.

І тепер йому самому доводиться замислитись: а чи не час змінити своє життя?

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDB: 7,0

Ця відверта комедія наробила свого часу неабиякого шуму.

Буде дуже весело. Тож прихопи із собою компанію та попкорн.

Сюжет

Навчений досвідом торговець марихуаною наймає собі фальшивих родичів.

Він планує використовувати «сім’ю», що утворилася, для перевезення через мексиканський кордон величезної партії марихуани.

Але все піде не за планом…

