Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки

Модні образи Дженніфер Лопес.

Цю довгоногу красуню знає увесь світ. І не дарма.

Вона талановита співачка і танцівниця, успішна аторка та модельєр, відповідальна мама та бізнес-вумен.

І це все не заважає Дженніфер виглядати так, немов би вона щойно зійшла з подіуму або із глянцу.

Про стильні образи зірки говорить увесь світ.

Якщо ти теж хочеш завжди залишатися у тренді, тоді читай цей матеріал і надихайся.

Ранок у Великому Місті розповість про свіженькі модні луки живої легенди.

Ми вже неодноразово писали, що картаті принти зараз у моді.

Вони є свідченням витриманого та елегантного стилю.

Клітина — це зовсім не суворо і не завжди однотипно.

Як обиратимеш пальто на весну, зверни увагу на такі ламані клітинки — це зараз стильно!

Що може бути краще за не лише красивий, а й зручний одяг?

Погодься — ідеальне комбо, про яке мріє кожна.

Дженніфер Лопес вдалося дуже вміло поєднати комфорт та відмінний стиль.

До худі і спортивок вона додала трохи аксесуарів, і вуа-ля — ось тобі і готовий лук, хоч для аеропорту, хоч для модного показу.

Ще один відмінний образ у стилі кежуал.

Джнніфер Лопес тут, ніби відродила 90-ті, зануривши підписників у атмосферу “Секс і місто”.

Плащ у пастельних тонах, дсинчи та сумочка через плече — так просто, але так довершенно!

У цей образ Дженніфер неможливо не закохатися.

Бізнес-леді завжди має виглядати на висоті.

І подібний стриманний лук, який при цьому підкреслить твою фемінність, ідеально із цим допоможе!

Фото: jlo

