Комфорт та яскравість. Модні образи осені 2021

Все, що хотіли знати про модні образи цієї осені.

Мода, як і осінь — мінлива. І тут діють свої правила.

Однак, ці сірі буденні дні хочеться розбавити яскравими кольорами.

Саме тому для жінок, осінь — це чудова нагода оновити гардероб більш зручним, але не менш стильним одягом.

А які ж образи будуть в моді цієї осені — детально розповімо у матеріалі.

Цього сезону всі дизайнери нібито одноголосно змовились.

“Більше трикотажу” — говорять вони нам з вітрим магазинів.

Виробництво одягу все більше йде у бік зручності й комфорту.

Тому у такому образі можні й на роботу й на вечірню романтичну прогулянку.

Пандемія внесла свої корективи навіть, у світ моди.

І якщо експерти раніше прогнозували, що люди не захочуть “вилізати” з піжам, то реалії показують зовсім інше.

“Чим яскравіше, тим краще” — це правило можна пристосувати до верхнього одягу.

Клітинка, гусяча лапка, під шкіру чи стеганка — політ фантазії й вподобань ніхто не обмежує.

Багатошаровість ніхто не скасовував.

А ще це можливість бути не тільки стильною, але й не замерзнути.

Тренд цього сезону — кардигани.

Цю річ можна поєднувати з усім: спідниці, джинси, сукні.

До речі, ще один тренд, який прийшов до нас цієї осені — жилетки.

Щоб створити акцент у образі, чи щоб утеплитись — вирішувати тобі.

Але така річ повинна бути у гардеробі кожної дівчини цього сезону.

Для тих, хто бажає бути жіночною, навіть при низьких температурах є вихід.

Сукні довжиною максі.

До речі, щоб ваш образ був незабутнім, варто обирати моделі з акцентним декольте.

Це, наприклад, можуть бути нестандартні вирізи чи крій.

Якщо ж хочеш створити комфортний, але не менш стильний образ — сміливо обирай спортивний костюм, але на флісі.

До речі, на такі речі є теж тренд цього року — стрілки.

Якщо хочеш, щоб фігура здвалась стрункішою і візуально додати зросту — зверни увагу на такий фасон.

А для жінок, які все ж полюбляють спідниці – варто придивитись до трикотажних костюмів.

Якщо ж говорити про актуальний принт осені, то це однозначно клітинка.

Її можна міксувати як завгодно.

Звісно, такий тренд довподоби не всім.

Тому альтернатива: крос-сумки чи багет.

Тож, головні секрети стильної осені: комфорт перш за все, яскраві кольори та експерименти.

