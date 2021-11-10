Комфорт та яскравість. Модні образи осені 2021

Все, що хотіли знати про модні образи цієї осені.

Мода, як і осінь — мінлива. І тут діють свої правила.

Однак, ці сірі буденні дні хочеться розбавити яскравими кольорами.

Саме тому для жінок, осінь — це чудова нагода оновити гардероб більш зручним, але не менш стильним одягом.

А які ж образи будуть в моді цієї осені — детально розповімо у матеріалі.

Модні образи на осінь 2021

Трикотажні костюми

Цього сезону всі дизайнери нібито одноголосно змовились.

“Більше трикотажу” — говорять вони нам з вітрим магазинів.

Виробництво одягу все більше йде у бік зручності й комфорту.

Тому у такому образі можні й на роботу й на вечірню романтичну прогулянку.

Яскраве пальто

Пандемія внесла свої корективи навіть, у світ моди.

І якщо експерти раніше прогнозували, що люди не захочуть “вилізати” з піжам, то реалії показують зовсім інше.

“Чим яскравіше, тим краще” — це правило можна пристосувати до верхнього одягу.

Клітинка, гусяча лапка, під шкіру чи стеганка — політ фантазії й вподобань ніхто не обмежує.

Кардигани

Багатошаровість ніхто не скасовував.

А ще це можливість бути не тільки стильною, але й не замерзнути.

Тренд цього сезону — кардигани.

Цю річ можна поєднувати з усім: спідниці, джинси, сукні.

Жилетки

До речі, ще один тренд, який прийшов до нас цієї осені — жилетки.

Щоб створити акцент у образі, чи щоб утеплитись — вирішувати тобі.

Але така річ повинна бути у гардеробі кожної дівчини цього сезону.

Максі-сукні

Для тих, хто бажає бути жіночною, навіть при низьких температурах є вихід.

Сукні довжиною максі.

До речі, щоб ваш образ був незабутнім, варто обирати моделі з акцентним декольте.

Це, наприклад, можуть бути нестандартні вирізи чи крій.

Костюм Офіційний чи спортивний, але костюм. Брючні костюми вже який сезон не здають позиції. Переглянути цей допис в Instagram До речі, палаццо — тренд, який прогнозують, що залишиться з нами надовго.

Якщо ж хочеш створити комфортний, але не менш стильний образ — сміливо обирай спортивний костюм, але на флісі.

До речі, на такі речі є теж тренд цього року — стрілки.

Якщо хочеш, щоб фігура здвалась стрункішою і візуально додати зросту — зверни увагу на такий фасон.

А для жінок, які все ж полюбляють спідниці – варто придивитись до трикотажних костюмів.

Клітинка

Якщо ж говорити про актуальний принт осені, то це однозначно клітинка.

Її можна міксувати як завгодно.

Аксесуари

Ще кілька слів про завершення образу. Тренд, що скоро дійде до нас, але вже можна побачити на модницях — плюшеві сумки.

Звісно, такий тренд довподоби не всім.

Тому альтернатива: крос-сумки чи багет.

Тож, головні секрети стильної осені: комфорт перш за все, яскраві кольори та експерименти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 осінніх антитрендів.

Дарина Сіраш

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