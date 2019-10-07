Що подивитись в Афінах: ТОП найцікавіших місць

Що подивитись в Афінах – топ найвизначніших памяток столиці Греції.

Афіни – це колиска цивілізації, стародавній культурний центр Греції і просто дуже красиве місто, варте твоєї уваги.

Причому, їхати туди варто не лише влітку, а й у будь-яку пору року. Адже навіть узимку там майже не буває морозу. А, наприклад, у листопаді середня температура повітря вдень складає +18 градусів, така сама і температура води в морі. Хіба не ідеальна погода для насиченої екскурсійної програми?

Тож ранок у Великому Місті зібрав ТОП найцікавіших місць міста, які обов’язково варто відвідати під час подорожі до Афін.

Археологічний музей

Археологічний музей Афін зручно розташувався в самому центрі міста. Для походу сюди треба виділити мінімум дві години, а краще – півдня. Адже тут зібрано аж понад 20 тисяч експонатів усіх епох – від ранніх цивілізацій та античності, і аж до наших часів.

Давня кераміка, золоті прикраси, статуетки, вироби з бронзи – чого тут тільки немає!

Зручно, що зали розташовані в хронологічному порядку, тож можна прослідкувати весь шлях розвитку та становлення людства.

Графік роботи

Понеділок – з 13.00 до 20.00, вівторок – субота – з 08.00 до 20.00, неділя і свята – з 08.00 до 15.00.

25-26 грудня, 1 січня, 25 березня, на Великдень і 1 травня музей не працює.

Вартість квітків

Стандартний квиток – 10 EUR, діти до 18 років – безкоштовно. Відвідати музей можна безкоштовно 6 березня, 18 квітня, 18 травня, 28 жовтня і кожної першої неділі місяця з 1 листопада по 31 березня.

Акрополь

Афінський Акрополь – це справжня візитна картка міста. Столицю Греції просто неможливо уявити без нього.

Власне, свій Акрополь був у кожному полісі Стародавньої Греції. Так називалася укріплена частина давньогрецький міста, розташована високо на пагорбі. Втім жоден із них не може зрівнятися з Афінським за красою та масштабністю. Саме тому він приваблює мільйони туристів з усього світу.

Коли потрапляєш до Акрополю, здається, що час тут застиг ще кілька тисячоліть тому. Класичні архітектурні творіння стародавніх греків вражають своєю монументальністю та витонченістю архітектури.

У минулому це місце прикрашали десятки храмів і скульптур. На жаль, донині збереглися тільки храм Ніки Аптерос, Ерехтейон і знаменитий Парфенон. Втім ці шедеври архітектури справді вражають.

Графік роботи

Влітку: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18:30, у суботу, неділю та свята з 8.30 до 14:30.

Взимку: з понеділка по п’ятницю з 8 ранку до 16:30, у суботу, неділю та свята з 8.30 до 16:30.

Вартість квитків

Стандартний – 20 євро, дитячий та пільгові 10 євро. Дійсні 5 днів і дозволяють оглянути храми Акрополя та Агори.

Парфенон

Розповідаючи про Акрополь, неможливо окремо не виділити Парфенон. Це одна з найбільш значущих будівель в Афінах. Величний храм був побудований на честь богині Афіни, покровительки міста.

За легендою, Зевс вирішив позбутися від своєї свавільної дочки, коли та знаходилася в утробі матері. Задля цього він цілком проковтнув їх обох. Втім Афіна не давала спокою громовержцю. Тоді він наказав витягти дівчину зі своєї голови. Вона вийшла звідти, красива і войовнича, в обладунках та з мечем у руках. Для такої величної богині, ясне діло, варто було звести розкішний храм.

Тож у 447 році до нашої ери почали будувати Парфенон. Для цього до столиці довелося звести найкращий мармур, слонову кістку та дорогоцінні метали з усієї Еллади. Але результат перевершив усі сподівання: храм Афіни вийшов справді досконалим.

Графік роботи

Взимку по буднях з 8.00 до 16.30, у вихідні та свята з 8.30 до 14.30.

Влітку по буднях з 8.00 до 18.30, у вихідні та свята з 8.30 до 16.30.

Вартість квитків

2 євро. Також можна оглянути Парфенон без доплати за єдиним квитком Акрополя.

Плака

Плака – один із найбільш автентичних старовинних кварталів Афін. Він виглядає майже так само, як і сотні років тому.

Тож якщо ти хочеш відчути неповторний колорит грецької культури – тобі сюди!

У кварталі Плака – безліч заплутаних пішохідних вуличок, якими так приємно блукати, насолоджуючись типово грецькою архітектурою.

А потім зайти в перший-ліпший ресторанчик, аби трішки перепочити та насолодитися справжнім грецьким салатом та бокальчиком рецини.

Ринок Монастираки

Ринок Монастираки – найстаріша торгову площа грецької столиці. Сьогодні це великий блошиний ринок, де вирує справжнє афінське життя.

Сюди варто завітати, навіть якщо ти не плануєш нічого купувати – просто за атмосферою. Адже торгівля у Греції – це не менш захопливе дійство, ніж знамениті східні базари в арабських країнах.

Графік роботи

Щодня з 8.00 і аж до пізнього вечора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Греції.

Аліна Литвиненко

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