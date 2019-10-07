Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Що подивитись в Афінах: ТОП найцікавіших місць / 07.10.2019 19:20
07.10.2019 19:20
Поділитися

Що подивитись в Афінах: ТОП найцікавіших місць

0

Що подивитись в Афінах – топ найвизначніших памяток столиці Греції.

Афіни – це колиска цивілізації, стародавній культурний центр Греції і просто дуже красиве місто, варте твоєї уваги.

Причому, їхати туди варто не лише влітку, а й у будь-яку пору року. Адже навіть узимку там майже не буває морозу. А, наприклад, у листопаді середня температура повітря вдень складає +18 градусів, така сама і температура води в морі. Хіба не ідеальна погода для насиченої екскурсійної програми?

Тож ранок у Великому Місті зібрав ТОП найцікавіших місць міста, які обов’язково варто відвідати під час подорожі до Афін.

Археологічний музей

Археологічний музей Афін фото

Археологічний музей Афін зручно розташувався в самому центрі міста. Для походу сюди треба виділити мінімум дві години, а краще – півдня. Адже тут зібрано аж понад 20 тисяч експонатів усіх епох – від ранніх цивілізацій та античності, і аж до наших часів.

Давня кераміка, золоті прикраси, статуетки, вироби з бронзи – чого тут тільки немає!

Зручно, що зали розташовані в хронологічному порядку, тож можна прослідкувати весь шлях розвитку та становлення людства.

Графік роботи

Понеділок – з 13.00 до 20.00, вівторок – субота – з 08.00 до 20.00, неділя і свята –  з 08.00 до 15.00.

25-26 грудня, 1 січня, 25 березня, на Великдень і 1 травня музей не працює.

Вартість квітків

Стандартний квиток – 10 EUR, діти до 18 років – безкоштовно. Відвідати музей можна безкоштовно 6 березня, 18 квітня, 18 травня, 28 жовтня і кожної першої неділі місяця з 1 листопада по 31 березня.

Акрополь

акрополь фото

Афінський Акрополь – це справжня візитна картка міста. Столицю Греції просто неможливо уявити без нього.

Власне, свій Акрополь був у кожному полісі Стародавньої Греції. Так називалася укріплена частина давньогрецький міста, розташована високо на пагорбі. Втім жоден із них не може зрівнятися з Афінським за красою та масштабністю. Саме тому він приваблює мільйони туристів з усього світу.

Коли потрапляєш до Акрополю, здається, що час тут застиг ще кілька тисячоліть тому. Класичні архітектурні творіння стародавніх греків вражають своєю монументальністю та витонченістю архітектури.

У минулому це місце прикрашали десятки храмів і скульптур. На жаль, донині збереглися тільки храм Ніки Аптерос, Ерехтейон і знаменитий Парфенон. Втім ці шедеври архітектури справді вражають.

Графік роботи

Влітку: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18:30, у суботу, неділю та свята з 8.30 до 14:30.

Взимку: з понеділка по п’ятницю з 8 ранку до 16:30, у суботу, неділю та свята з 8.30 до 16:30.

Вартість квитків

Стандартний – 20 євро, дитячий та пільгові 10 євро. Дійсні 5 днів і дозволяють оглянути храми Акрополя та Агори.

Парфенон

Парфенон фото

Розповідаючи про Акрополь, неможливо окремо не виділити Парфенон. Це одна з найбільш значущих будівель в Афінах. Величний храм був побудований на честь богині Афіни, покровительки міста.

За легендою, Зевс вирішив позбутися від своєї свавільної дочки, коли та знаходилася в утробі матері. Задля цього він цілком проковтнув їх обох. Втім Афіна не давала спокою громовержцю. Тоді він наказав витягти дівчину зі своєї голови. Вона вийшла звідти, красива і войовнича, в обладунках та з мечем у руках. Для такої величної богині, ясне діло, варто було звести розкішний храм.

Тож у 447 році до нашої ери почали будувати Парфенон. Для цього до столиці довелося звести найкращий мармур, слонову кістку та дорогоцінні метали з усієї Еллади. Але результат перевершив усі сподівання: храм Афіни вийшов справді досконалим.

Графік роботи

Взимку по буднях з 8.00 до 16.30, у вихідні та свята з 8.30 до 14.30.

Влітку по буднях з 8.00 до 18.30, у вихідні та свята з 8.30 до 16.30.

Вартість квитків

2 євро. Також можна оглянути Парфенон без доплати за єдиним квитком Акрополя.

Плака

Плака в афінах

Плака – один із найбільш автентичних старовинних кварталів Афін. Він виглядає майже так само, як і сотні років тому.

Тож якщо ти хочеш відчути неповторний колорит грецької культури – тобі сюди!

У кварталі Плака – безліч заплутаних пішохідних вуличок, якими так приємно блукати, насолоджуючись типово грецькою архітектурою.

А потім зайти в перший-ліпший ресторанчик, аби трішки перепочити та насолодитися справжнім грецьким салатом та бокальчиком рецини.

Ринок Монастираки

Монастираки фото

Ринок Монастираки – найстаріша торгову площа грецької столиці. Сьогодні це великий блошиний ринок, де вирує справжнє афінське життя.

Сюди варто завітати, навіть якщо ти не плануєш нічого купувати – просто за атмосферою. Адже торгівля у Греції – це не менш захопливе дійство, ніж знамениті східні базари в арабських країнах.

Графік роботи

Щодня з 8.00 і аж до пізнього вечора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Греції.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

07.10.2019 19:20
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати