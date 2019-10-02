“Золота віза” і дешеве власне житло – чим дивує українців Греція

Греція – батьківщина загадкових міфів, смачних оливок та Олімпійських ігор. Це прекрасна країна для відпочинку, а яка ж вона для життя?

Українка Вікторія, родом з Тернополя, вже 19 років живе у сонячній і гостинній Греції. Вона поділилася з нами найціннішими знаннями про цю країну.

Дівчина живе в затишному грецькому містечку, виховує двох дітей, і у вільний від материнських обов’язків час, знімає відео про своє грецьке життя.

Чому в Греції ціни на придбання житла впали, а на оренду зросли? Як місцевим вдалося уникнути покарання за незаконно побудовані будинки? І яке житло треба купити у Греції іноземцю, аби безперешкодно мандрувати усією Європою?

Про усе це — у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Власне житло

Придбати будинок на узбережжі морів Греції – блакитна мрія багатьох. Вікторія каже, що останнім часом цю мрію здійснити не так складно, а точніше не так дорого, у порівнянні з іншими курортами.

— Приблизно у 2012 році ціни на нерухомість почали падати через кризу. Наразі у нашому містечку, де 20 тис осіб, ціни на нерухомість приблизно такі самі, як у Тернополі.

Але щоб придбати квартиру, треба мати на руках одразу всю суму. Через кризу грецькі банки дуже жадібні на кредити, – каже Вікторія.

Вона радить іноземцям при грошах купувати дороге житло в Греції, адже власникам “золотої нерухомості” (від 250 тис.) видають так звану “золоту візу”.

З нею не громадяни мають право протягом п’яти років жити у країні, а крім того, безперешкодно, тобто без оформлення додаткової візи, мандрувати країнами Європейського Союзу.

Коли термін дії закінчується, таку візу без проблем подовжують, звісно, якщо людина і досі є власником дорогого житла.

Без дозволу побудувати будинок на земельній ділянці, яка належить державі? Гадаєте, таке в Європі неможливо? Виявляється, можливо.

У містечку, де живе Вікторія, є досить багато таких самозабудов.

Їхні власники, не оформлюючи жодних дозвільних документів, почали будівництво. Державна влада про це прекрасно знала, але робила вигляд, що не бачить.

Вікторія каже, що чиновники боялися втратити прихильність виборців, тому спочатку ігнорували незаконне будівництво, а згодом — незаконне проживання.

Оренда житла

Винайняти житло в оренду в Греції – дорого, а все через туристів, які “зіпсували” ринок орендованого житла.

Вони приїжджають на кілька днів і знімають квартири за €40-50 на добу, виходить, що власник за 4 дні заробляє €200 – а саме стільки просять довгострокові орендодавці за місяць.

Останні вирішили, що на довго здавати квартири не так вигідно, тому вони накрутили ціни.

До речі, більшість грецьких орендодавців, на відміну від більшості наших, чисті перед законом. Тобто вони офіційно оформлюють контракти з орендаторами.

Звісно, є і нечисті на руку власники квартир, вони заробляють на нерухомості, а держава про це нічого не знає. Найчастіше незаконно здають квартири тим людям, які нелегально живуть у Греції.

Греція – країна, в якій можна купити будинок, а разом з ним і право без проблем мандрувати Європою.

Люди не бояться незаконно будувати будинки, але бояться незаконно здавати житло в оренду.

Грецію трохи складно зрозуміти, але її дуже просто полюбити — це Вікторія точно знає.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, що подивитись у Греції.

Фото: Arthur Yeti / Unsplash

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