Що подивитись у Греції? ТОП-5 найкрасивіших місць

Що подивитись у Греції, якщо незабаром виліт, а ти ще не маєш конкретного плану? Не проблема, Ранок у Великому Місті допоможе тобі з вибором і покаже найкращі місця для туриста. Бери папірець і занотовуй.

Що подивитись у Греції?

Греція – палке сонце, стародавні пам’ятки архітектури, неймовірний захід сонця.

Що ще потрібно для красивого відпочинку? Правильно, гарний настрій. Поїхали.

Афіни

Це столиця Греції і одне з найпопулярніших міст у світі. Воно назване на честь богині мудрості та війни.

Афіни – це те місце, яке познайомить тебе з культурою та історією земля Еллади.

Там ти можеш побачити славнозвісний Театр Діоніса, Акрополь, храм Зевса Олімпійського, а ще собор Айос Елефтеріос – це маленька церква XII століття, яку вважають однією з найкрасивіших у місті.

Санторіні

Це острів, який розташований в Егейському морі. Санторіні – це ідеальне місце для спокійного відпочинку.

Там ти зустрінеш красиві пейзажі, білосніжні будинки та кольорові пляжі.

Так що відпочинок буде, наче у казці.

У південній частині Санторіні ти можеш побачити розкопки Акротірі – це руїни стародавнього міста.

Також можна поїхати на сусідні острови, наприклад, на Крит. Дістатися туди можна на швидкісному катері буквально за дві години.

Метеори

На півночі Греції у горах Фессалії є скелі, які називають Метеори.

Ці скелі з’явилися там близько 60 мільйонів років тому.

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Їх висота сягає 600 метрів над рівнем моря. На вершині скель розташовані християнські монастирі.

Якщо плануєш входити всередину, то пам’ятай: чоловікам можна заходити в брюках або шортах нижче колін, а жінкам у довгих спідницях.

Закінф

Острів Закінг – перлина Греції. Він розташовується в Іонічному морі, де неозброєним оком видно недоторкані пляжі.

Білосніжні піски, прозоре море – просто райська насолода. Краєвиди, наче з реклами.

А на пляжі Геракас можна зустрітися з морськими черепахами. Вони вибираються прямісінько до людей.

Тож ця поїздка тобі точно надовго запам’ятається.

Олімпія

Ти точно маєш знати про це місце, адже його неодноразово згадували у книжках з історії.

Олімпія – це давньогрецьке поселення в Еліді, де колись проводились Олімпійські ігри, а тепер його вважають одним із найважливіших археологічних пам’яток.

Греція – країна, яка має що показати і чим пишатися. Не марнуй час і вирушай у найзагадковіші місця світу. Ти маєш це побачити.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти з собою в Туреччину.

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