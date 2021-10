Справжній улюбленець життя. Чому Вілл Сміт роками відмовлявся грати Мухаммеда Алі?

Все, що ви хотіли знати про життя і кар’єру Вілла Сміта.

Якби на основі його життя зняли фільм — то вийшла б крута мотиваційна історія про досягнення шаленого успіху.

В 17 років він створив музичний проект, який вже в 20 приніс йому першу Греммі.

А коли йому виповнилося в 22 — спеціально під нього написали серіал.

І все це – кумира не мільйонів, а мільярдів – про Вілла Смітта.

Вілл Смітт – безумовно талановита людина і, здається, один з найкорисніших його талантів – це вміння крутитися в цьому непростому житті.

В 1985 році, коли юному Віллу Сміту було лише 17 він знайомиться з Джеффом Таунсом.

Знайомство випадкове, але для обох доленосне.

Ці хлопці були повернуті на музиці і майже одразу після знайомства вони спрямовують свою повернутість в дещо дуже корисне і дуже прибуткове.

Вілл Смітт ще не закінчив школу, коли мільйони підлітків вже позакачували в плеєри його пісні, а мільйони доларів почали наповнювати його кишені.

Вже в 1989 році, Вілл отримує своє перше Греммі, яке за сумісництвом стало першим Греммі в історії, яке присудили за реп-виступ.

Здавалося, що Смітт схопив бога за бороду, але в одну мить доля і податкова служба, як то кажуть, прописали йому жорстокого ляпаса – заборгованість в майже 3 млн доларів.

Але недовго життя було до нього не ласкаве.

В ту мить, коли хлопець був за крок до фінансового дна, на допомогу йому прийшло воно – його величність акторство.

Одна з телекомпаній помітила харизматичного музиканта і запропонувала йому контракт.

Нагадаємо, саме псевдонім «Принц» він використовував в своїй музичній кар’єрі.

Ну а далі вже на повній швидкості він почав рухатися до того Вілла Смітта, якого ми знаємо сьогодні – багатого і на ролі, і на гроші, і на кількість прихильників.

Однак, попри шалену популярність і затребуваність, Вілл Смітт ще і досі не поставив на свою полицю жодної знакової статуетки.

В кінокар’єрі Вілла Смітта десятки вдалих фільмів і щонайменше одну його роль без перебільшення можна назвати легендарною.

Це роль Мухамеда Алі, у фільмі «Алі».

Але виявляється на зйомки саме цього фільму Вілла Смітта вмовляли багато років, він категорично відмовлявся грати зірку боксу, навіть, коли про це його просили родичі самого Мухамеда Алі.

Лише через 8 років режисеру фільму вдалося переконати Віла грати в ньому.

Свою вперту відмову Вілл обргунтовує так:

Протягом двох років, готуючись до ролі, Віл Смітт не шкодував себе.

Він набрав близько 16 кілограмів, по сім годин на день тренував не лише тіло, а і мову та душу.

Чому актор не відвідує найпочеснішу премія в кіно – Оскар?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Фото: IMBd

