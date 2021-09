Джей Ло не взяли у “Гладіатор”? Що залишилось поза кадром легендарного фільму

Безвідповідальність, алкоголізм та смерть – з усім цим зіштовхнулася знімальна команда легендарної стрічки “Гладіатор”, яка, до речі, транслюватиметься на ICTV цієї суботи о 19.10.

В це складно повірити, але до зйомок фільму Гладіатор, який вважається одним з найкращих в історії кіно, поставилися дуже легковажно.

До стрічки ще навіть сценарій не дописали, коли камери та люди по обидві боки вже почали роботу над нею.

Один з головних акторів, Рассел Кроу згадує про це:

До речі, “Гладіатор” один з найулюбленіших проектів Рассела Кроус, саме роль в ньому принесла йому першу, і до сьогодні, єдину статуетку Оскар, ну і звісно поповнила фанклуб ще на декілька мільйонів.

Однак цього могло б і не бути.

Спочатку зіграти Максимуса запропонували Мелу Гібсону.

Однак, на той час 43-річний актор, вирішив, що застарий для такої ролі.

Тож творці стрічки подалися до Рассела Кроу, він до слова, молодший від Гібсона на 8 років.

Це сьогодні Хоакін Фенікс відомий актор на рахунку, якого мільйон крутих ролей.

А 1999 році, коли в 25 років йому випала нагода грати головного поганця в Гладіаторі, він так нервувався на майданчику, що якось попросив свого старшого колегу Рассела Кроу вдарити його.

