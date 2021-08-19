Брюс Вілліс з вусами: донька показала батьків у молодості

Нещодавно донька відомих голівудських акторів поділилась ахрівними сімейними знімками.
Румер Вілліс у свій Instagram виклала світлини, де можна побачити молодих батьків — Брюса Вілліса та Демі Мур.
На другій фотографії зображений Брюс ще з волоссям на голові та вусами.
Як все починалося, — коротко підписала фото Румер.
Дівчина виклала зворушливі світлини з нагоди дня народження. В коментарях під фото підписники вітали зі святом.Також по темі: Не міцний горішок. Сім фільмів з Брюсом Віллісом, які вас здивують Доньки доводять Брюса Вілліса до нервових зривів За що "міцного горішка" Брюса Вілліса вигнали з аптеки?
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Фото: IMBd