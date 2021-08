Брюс Вілліс з вусами: донька показала батьків у молодості

Нещодавно донька відомих голівудських акторів поділилась ахрівними сімейними знімками.

Румер Вілліс у свій Instagram виклала світлини, де можна побачити молодих батьків — Брюса Вілліса та Демі Мур.

На другій фотографії зображений Брюс ще з волоссям на голові та вусами.

Дівчина виклала зворушливі світлини з нагоди дня народження. В коментарях під фото підписники вітали зі святом.

Фото: IMBd

