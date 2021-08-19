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ICTV Ранок 19.08.2021 19:00
19.08.2021 19:00
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Брюс Вілліс з вусами: донька показала батьків у молодості

Брюс Вілліс з вусами: донька показала батьків у молодості

Нещодавно донька відомих голівудських акторів поділилась ахрівними сімейними знімками.

Румер Вілліс у свій Instagram виклала світлини, де можна побачити молодих батьків — Брюса Вілліса та Демі Мур.

На другій фотографії зображений Брюс ще з волоссям на голові та вусами.

Як все починалося, — коротко підписала  фото Румер.

Дівчина виклала зворушливі світлини з нагоди дня народження. В коментарях під фото підписники вітали зі святом.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з Робертом де Ніро.

Фото: IMBd

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Теги: Брюс Вілліс, шоу-бізнес
19.08.2021 19:00



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