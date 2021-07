Від Відьмака до Супермена: найкращі фільми з Генрі Кавіллом

Британський красунчик, який заполонив серця мільйонів жінок.

Відьмак у його виконанні здобув безліч прихильників у всьому світі та став одним із найпопулярніших серіалів 2019 року.

Але не Відьмаком єдиним актор здобув свою популярність.



Тож, Ранок у Великому Місті розповість про топ фільмів з Генрі Кавіллом.

Неймовірне фентезі у поєднанні з бойовиком. Режисером фільму став Тарсем Сінгх.

За сюжетом мегарський цар Гіперіон на чолі своєї армії залишає попелище на місці кожного грецького міста.

Він шукає зборую, яка має неймовірну силу — Епірський Лук, викуваний самим богом війни Аресом.

За допомогою цієї зброї Гіперіон хоче звільнити титанів і скинути богів з Олімпу.

Проте боги не можуть втручатися у справи людей, тому Зевс посилає Тесея (Генрі Кавілл) боротися проти демонів.

Головні ролі у фільмі зіграли Люк Еванс, Ізабель Лукас, Фріда Пінто і, звісно ж, Генрі Кавілл.

Цей гостросюжетний бойовик не дасть тобі відірватися від екрану. Неймовірні спецефекти, прекрасна акторська гра та цікавий сюжет.

Режисером фільму став Мабру Ель Мекрі.

Напарниками Генрі стали знаменитий Брюс Вілліс та триразова номінатка на премію Оскар Сігурні Вівер.

За сюжетом Уілл Шоу (Генрі Кавілл) відпочиває зі своїми батьками на яхті.

Він залишає компанію на деякий час, а коли повертається, бачить пусту яхту та плями крові.

Куди поділися батьки? Звідки кров? Віллу Шоу належить розгадати загадку батька і мимоволі дізнатися про державний зговір.

Він має у розпоряджені всього кілька годин, щоб врятувати свою сім’ю.

Чи вдасться йому це зробити та розкрити державну таємницю?

Хто ж не знає цей легендарний шпигунський бойовик і головного актора цієї серії — Тома Круза?

Важко знайти людину, яка б не чула відомий саундтрек з цього фільму.

«Фолаут» є шостим фільмом із цієї серії.

В цій частині зіграли Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Ванесса Кірбі, Алек Болдвін та Генрі Кавілл.

У основі сюжету лежить історія про нових злих геніїв, які володіють найсучаснішою зброєю і стають реальною загрозою для планети.

Боротися з ними буде команда спецагентів на чолі з Ітаном Хантом (Том Круз).

Цей виклик може стати їхньою останньою місією. Невже так і буде?

Це комедійний шпигунський фільм режисера Гая Річі.

Світ у стані Холодної війни.

Міжнародне злочинне угруповання, яке займається розповсюдженням ядерної зброї, намагається зруйнувати і без того крихкий стан миру між ворожими країнами.

Тому навіть непримиренні вороги, щоб урятуватися, об’єднуються. Найкращий агент ЦРУ Наполеон Соло (Генрі Кавілл) і перспективний агент КДБ Ілля Карякін починають співпрацювати разом, щоб відвернути загрозу знищення.

Що вийде з такого неординарного дуету?

Художній детективний фільм від Netflix.

Сюжет розповідає нам про те, що у знаменитого Шерлока Голмса (Генрі Кавілл) є сестра Енола.

Брата Шерлока, Майкрофта, зіграв Сем Клафлін, а саму Енолу — молода та талановита актриса Міллі Боббі Браун.

А матір усіх трьох Голмсів зіграла неймовіра Гелена Бонем Картер.

Цікавий фільми для перегляду родиною. Події відбуваються навколо молодої дівчини, що хоче знайти матір, яка зникла і залишила донці підказки-загадки.

Здавалося б брат-детектив маж допомогти, але в нього інша думка щодо цієї ситуації.

Фентезі-серіал від Netflix.

Заснований на одноіменній серії книг Анджея Сапковського. Відома історія також завдяки й одноіменним комп’ютерним іграм.

Відьмак Ґеральт володіє надзвичайною силою, витривалістю та довголіттям, здобутим внаслідок небезпечної підготовки.

Відьмаків зумисне готують для боротьби з чудовиськами, проте їхня праця невдячна — відьмаків остерігаються та бояться, а також вони не можуть мати дітей.

У житті Ґеральта трапляється одна подія, яка змінює усе.

З цього фільму розпочався шлях Генрі у кінокоміксах DС. Йому дісталася роль борця за справедливість Кларка Кента.

Режесером фільму став відомий Зак Снайдер. Це означає, що фільм точно буде неймовірним.

Сюжет фільму розповідає нам істрію Супермена: як він потрапив на Землю, як він живе та бореться із злочинністю.

Напарником Генрі став Бен Аффлек, який зіграв Бетмена.

А режисером, звісно ж, був ніхто інший як Зак Снайдер.

Побоюючись дій нікому не підконтрольного і наділеного майже божественною силою супергероя, захисник Ґотема (Бетмен) виступає проти рятівника Метрополісу (Супермена), поки світ сперечається про те, який саме герой йому потрібен.

У той момнт, коли протистояння Бетмена і Супермена досягає найгострішої фази, з’являється третя сила, що представляє загрозу глобального масштабу.

Чи вдасться їм знайти спільну мову та вкотре врятувати світ?

Режисери — Зак Снайдер та Джосс Відон. А наш Генрі — Супермен.

Звісно, що цей фільм є сіквелом багатьох картин кіно коміксів DC. Одним Суперменом тут не обійдешся.

Крім фільмів зазначених вище, треба переглянути «Загін самогубців» та «Диво-Жінка» .



За сюжетом фільму Бетмен і Супермен зрозуміли, що існують загрози, з якими неможливо впоратися самотужки.

Вони створюють абсолютно нову команду. У ній наймогутніші захисники людства.

Об’єднавшись і забувши про розбіжності, героям належить зіткнутися зі страшною загрозою в особі могутнього правителя планети Апоколіпс — Дарксайда, чия міць здатна обернути на порох не тільки Землю, але й всю галактику.

При виробництві цього фільму було немало проблем та скандалів.

Улюбленому усіма фанатами кінокоміксів DC, Заку Снайдеру довелося покинути пост режисера на етапі пост продакшину за трагічними сімейними обставинами.

Новий режисер, Джосс Відон, провів масштабні перезйомки фільму, що повністю змінило картину.

Через це фільм зібрав змішані відгуки та провалився в кінотеатрах.

Тому у 2021 році Зак Снайдер випустив свою версію фільму.

Звісно, ця версія дуже сильно сподобалася фанатам.

Фото: IMDb

